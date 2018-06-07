(CNN) -- أُدرج جبل إفرست ضمن قائمة أعلى جبال العالم، ويبلغ ارتفاعه 29 ألف و 35 قدماً. تعرف إلى بعض الحقائق عن جل إفرست.
بالحقائق والأرقام..جولة في جبل إفرست
بالحقائق والأرقام..جولة في جبل إفرست
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و53 دقيقة.
1:15
هذه بعض الحقائق والأرقام لقمة جبل إفرست.
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