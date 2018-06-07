بالحقائق والأرقام..جولة في جبل إفرست

بالحقائق والأرقام..جولة في جبل إفرست

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و53 دقيقة.
قمة إيفرستتحدي التغيير
1:15

هذه بعض الحقائق والأرقام لقمة جبل إفرست.

(CNN) -- أُدرج جبل إفرست ضمن قائمة أعلى جبال العالم، ويبلغ ارتفاعه 29 ألف و 35 قدماً. تعرف إلى بعض الحقائق عن جل إفرست.

قمة إيفرستتحدي التغيير