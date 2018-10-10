ما هو أقوى جواز سفر في العالم؟

تعرّف إلى أفضل 10 جوازات سفر ضمن مؤشر قيود التأشيرات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تقرير جديد نُشر في 9 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، عن عدد الوجهات التي يمكن لبعض حاملي جوازات السفر الدخول إليها بلا تأشيرة سفر أو مع تأشيرة سفر لدى الوصول إلى المطار.

ووفقاً لمؤشر قيود التأشيرات، الذي جمعته شركة "هينلي وشركاءه"، فإن اليابان لديها الآن أقوى جواز سفر في العالم.

ويمكن لحاملي جواز السفر الياباني السفر إلى 190 وجهة من حول العالم، بتأشيرة لدى الوصول إلى المطار أو عدم الحاجة إلى تأشيرة سفر.

وحل جواز السفر السنغافوري في المرتبة الثانية ضمن قائمة قيود التأشيرات بقدرة السفر إلى 189 وجهة.

وجاءت ألمانيا، التي بدأت عام 2018 في صدارة الترتيب، في المركز الثالث بالقدرة على السفر إلى 188 وجهة، مع فرنسا وكوريا الجنوبية.

واحتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، المركز الخامس، بالقدر على السفر إلى 186 وجهة.

وبينما تراجعت روسيا إلى المركز 47، تقدمت الإمارات العربية المتحدة من المركز 62 في العام 2006 إلى المرتبة 21.

أما الصين فاحتلت المرتبة 71، إذ تقدمت 14 مركزاً منذ بداية العام 2017.

وأشار رئيس مجموعة "هينلي وشركاه" كريستيان كيلين في بيان إلى "النتائج غير العادية التي يمكن للدول تحقيقها عندما تعمل يداً بيد مع نظيراتها العالمية لبناء عالم أكثر ترابطًا وتعاوناً." وأضاف كيلين أن "الصين والإمارات تجسدان هذا النوع من التقدم..نتيجة للعلاقات القوية التي بنتها الدولتان مع البلدان الشريكة من حول العالم".

تعرّف إلى أفضل 10 جوازات سفر ضمن مؤشر قيود التأشيرات:

اليابان: 190 وجهة

سنغافورة: 189 وجهة

المانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية: 188 وجهة

الدنمارك وفنلندا وايطاليا والسويد واسبانيا: 187 وجهة

النرويج، والمملكة المتحدة، والنمسا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والبرتغال، والولايات المتحدة: 186 وجهة

بلجيكا، وسويسرا، وإيرلندا، وكندا: 185 وجهة

أستراليا، واليونان، ومالطا: 183 وجهة

نيوزيلندا، وجمهورية التشيك: 182 وجهة

ايسلندا: 181 وجهة

هنغاريا، وسلوفينيا، وماليزيا: 180 وجهة

أما جوازات السفر التي احتلت ذيل القائمة فمنها السورية، والأفغانية، والعراقية، والصومالية، والباكستانية.