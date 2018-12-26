نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمجرد أن تطأه قدماك، ستباشر في رحلةٍ بين مختلف نكهات وألوان منطقة القوقاز بأكملها! أين يقع هذا المكان يا ترى؟

عندما تعبر خلال أبواب سوق "ياشيل بازار"، ستندهش من الكم الهائل من الألوان والنضارة التي سوف تداعب حواسك.

ويقع هذا السوق التقليدي، الذي يُعرف محلياً بـ"السوق الأخضر"، في العاصمة الأذربيجانية باكو. وهو يُعرف بكونه الوجهة المثالية للمنتجات الطازجة.

ولدى دخولك إلى هذا السوق، لن تغفل عنك الروائح المنعشة التي تفوح من منتجاتها، إذ يُعرف المكان بحرصه على جلب المنتجات الزراعية الطازجة من مختلف زوايا أذربيجان في كل صباح.

ومن الفواكه المجففة، والفواكه الطازجة الكثيرة الألوان التي تزين طاولات الباعة، إلى الأكياس والصناديق التي تفيض بمختلف أنواع المكسرات، من المؤكد أنك ستستمتع بوقتك بين الألوان النضرة التي تتناثر في أركان السوق.

ويوفر هذا المكان تجربة فريدة لاستكشاف ما يبدو عليه سوق أصيل للمزارعين.

ويمكن للزوار أن يتفقدوا منتجات أخرى مثل الأجبان، والزعفران الذي يعد من إحدى المكونات الأساسية في المطبخ الأذربيجاني.

ويوفر السوق أيضاً بضائع فريدة من نوعها مثل كافيار الحوت الأبيض ذات القيمة العالية جداً.

وإن كنت محظوظاً، قد يسمح لك الباعة بتذوق بعضٍ من منتجاتهم مجاناً، فهم لطفاء وودودون جداً.

ولكن احرص على ألا يمنعك ذلك من المساومة حول الأسعار، فقد تتمكن من تحقيق صفقةٍ رابحة وادخار أموالك إن حاولت!