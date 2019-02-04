مناطيد ملونة تزين سماء محافظة العلا بالسعودية بشكل ساحر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل هناك ما هو أفضل من التجول بين معالم محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، التي تعكس الحضارة العريقة للماضي؟ إذا كان إجابتك هي النفي، فمن المؤكد أنك ستغيّر رأيك عندما تسمع عن الرحلات الجوية بالمنطاد، التي انطلقت مؤخراً في هذه المحافظة التاريخية!

ولا تتضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة، التي تُقام في محافظة العلا، أمسيات فنية لفنانين كبار وعالميين فقط، حيث سيتسنى للمشاركين في المهرجان الفرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة المحيطة بهم، إضافةً إلى المعالم التي تحتضنها المحافظة، وذلك من خلال مهرجان المناطيد الذي انطلق في 1 فبراير/شباط.

وتوفر جولات التحليق الحر بالمناطيد مشاهد جوية ساحرة للتشكيلات الصخرية ومدائن صالح في المحافظة التي تُوصف بأنها مثل "المتحف المفتوح"، بحسب ما وصفها البعض.

وتفاعل مغردون على موقع "تويتر" مع اللوحة الساحرة التي رسمها منظر المناطيد الملونة، وهي تزين سماء محافظة العلا.

وتحدث عدد منهم عن التجربة الإيجابية التي استمتعوا بها في المناطيد، بينما عبر آخرون عن شوقهم لخوض التجربة ذاتها.

وإضافةً إلى الألوان الفاقعة التي أضافتها عشرات المناطيد إلى أفق المملكة، قدمت هذه التجربة منظوراً مختلفاً لهذه المنطقة التاريخية، حيث ظهرت تضاريسها بشكلٍ مهيب ورائع من الأعلى.

وتمكن المشاركون من التحليق فوق محافظة العلا لمسافة 7 كيلومترات. وتستمر مدة التحليق لساعة كاملة.

ومن الجدير بالذكر، أن مهرجان المناطيد سوف يستمر إلى تاريخ 9 فبراير/شباط.