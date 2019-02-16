دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أمسيةٍ فاتنة مُحملة بأنغام حضارة بلاد الرافدين، قام الفنان العراقي، كاظم الساهر، بإحياء حفل غنائي على مسرح مرايا بمحافظة العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية!

واحتضنت محافظة العلا ليلة الجمعة، في الـ15 من فبراير/شباط، حفلاً غنائياً للفنان العراقي الملقب بـ"القيصر"، كاظم الساهر، إضافةً إلى الموسيقار العراقي إلهام المدفعي. وذلك كجزء من فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وقام الساهر بأداء العديد من أغانيه المحبوبة، حيث أنه رغب في إسعاد الجمهور رغم ضيق الوقت، وفقاً لما قاله خلال الحفل.

وقال الساهر عندما توجه بالحديث إلى جمهوره خلال الحفل: "أولاً، لي الشرف أن أكون معكم وأغني. وسوف ألبي جزءاً من طلباتكم، وليس جميعها". وذلك بسبب كون مدة حفله لا تتجاوز الساعة والنصف وفقاً لما قاله.

ومع ذلك، عبّر الساهر لجمهوره وهو يشاركهم حماسهم قائلاً: "ولكننا سنكون سعداء مع بعضنا البعض بالتأكيد".

وعلى وقع الأنغام العراقية الحماسية، رحب الساهر بالجمهور وبدأ وصلته الغنائية خلال أغنية "سلامي على اللي حاضر معانا".

وبالإضافة إلى الألحان الحماسية التي أطربت مسامع الحاضرين، " قام الساهر أيضاً بأداء أغاني أنعشت مشاعر الجماهير بأنغامها الساحرة، مثل "زيديني عشقاً".

وقدم المطرب أغاني أخرى مثل "أنا وليلى"، و "قولي أحبك"، الذي اختتم بها وصلته الغنائية.

وكان المغني قد عبّر عن حماسه لتقديم حفله الغنائي عبر مقطع فيديو نشره على حساب "إنستغرام" الخاص به قبل يومين.

وأما المدفعي، فقام بافتتاح الليلة العراقية على مسرح مرايا خلال أغنية "الله عليك". كما أنه قدم أغاني أخرى مثل "خطار"، و"مالي شغل بالسوق"، التي يعتبرها من أقرب أغانيه إليه، حسب ما قاله في الحفل.

وتعد الأنشطة الثقافية، والترفيهية التي تم تنظيمها طيلة فترة المهرجان جزءاً من جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مع الخبراء المحليين والعالميين، لصون آثار وتراث محافظة العلا، وفقاً للموقع الرئيسي للمهرجان.

وإلى الآن، احتضن المهرجان عدداً من كبار النجوم العرب والنجوم العالميين مثل مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.