دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط الأجواء الشتوية ليلة الجمعة، أحيا الفنانان ماجد المهندس وراشد الماجد حفلا غنائيا كان الأخير ضمن الفعاليات التي استضافها مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية.

وكان "تكريم العظمة بأصالة فن الجزيرة العربية" هو عنوان الأسبوع العاشر والأخير من مهرجان شتاء طنطورة.

وشهد مسرح مرايا في محافظة العلا ختام المهرجان خلال أمسية فنيّة أحياه الفنانان ماجد المهندس وراشد الماجد، تكريماً للفنان عبد الكريم عبد القادر في ليلة الجمعة.

وافتتح "برنس الغناء العربي"، المهندس، الحفل بأغنية المشهورة "تناديك"، كما أنه أدى أغنية "اذكريني" من ألحان الفنان محمد عبده.

وأما الماجد، فسحر الجمهور خلال الحفل بتأدية مجموعة من مختلف أغانيه، مثل"المسافر"، و"شرطان الذهب".

وبالطبع، لم تخل الأمسية من أغاني الفنان عبد الكريم عبد القادر، إذ قام كل من المهندس والماجد بغناء ألحانه، فأبدع المهندس بأغنية "أجر الصوت"، بينما تألق الماجد بأغنية " ليل السهارى".

وخلال تكريمه على المسرح، قال عبد القادر مخاطباً الجمهور بسعادة وتأثر: "إذا سألتم من هو أسعد الناس، فإنه أنا برؤيتكم، وبوجودي هنا في هذا البلد الطيب الذي نحبها جميعاً".

وفي ختام حفلته، قام الماجد بالتعبير عن امتنانه لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال أدائه أغنية "يا محمد".

وأثنى مستخدمو "تويتر" على مبادرة الفنان، كما أنهم أبدوا تفاعلهم مع الأغنية من خلال نشر لكلماتها خلال حساباتهم الخاصة.