ما السر وراء ظاهرة "السحب المثقوبة" التي ظهرت في السعودية مؤخراً؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت في مدينة رابغ في المملكة العربية السعودية يوم السبت، فمن المحتمل أنك صادفت ثقباً غريب الشكل في السماء، فما السبب وراء تكوينه يا تُرى؟

وظهرت في مدينة رابغ السعودية ظاهرة مثيرة للاهتمام هي عبارة عن شكل شبه دائري في السحب، بتاريخ 23 فبراير/شباط، وفقاً لما ذكره أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة الصقيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند في تغريدةٍ على "تويتر".

وتُسمى هذه الظاهرة بـ"السحب المثقوبة"، وفقاً لما ذكره المسند، وهي تحدث عندما تكون قطرات الماء السائلة في السحابة أكثر برودة من نقطة تجمد الماء، أي فائقة البرودة، مع عدم تجمد القطرات بسبب "خلو الأجواء من جزيئات صلبة لكي يتشكل عليها الجليد".

وأما الدور الذي تؤديه الطائرات في تشكيل هذه الظاهرة، فهي كون محركات الطائرة تخلف جزيئات صلبة شديدة الصغر تجعل القطرات الباردة جداً تتجمد بتلقائية، فتندفع القطرات المجاورة لها للانضمام إليها، ما يشكل ثقباً شبه دائري في السحب.

ويُقال أيضاً إن سبب تشكلها هو أن مرور الطائرة "يُتيح جلب هواء أبرد يقلل درجة حرارة قطرات الماء فائقة التبريد فتتجمد، فيحصل الثقب"، وفقاً لما ذكره المسند.

وأشار المسند أيضاً إلى أن ظاهرة السحب المثقوبة، التي تظهر في طبقات السحب العالية أو المتوسطة، شوهدت لأول مرة منذ 50 عاماً تقريباً.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالاندهاش بهذه الظاهرة، وأشادوا بشكلها "الخلاب".