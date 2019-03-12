دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على مر الأعوام، أطلقت إمارة دبي العديد من المبادرات التي تبين أن سعادة سكانها في أعلى قائمة أولوياتها. وتستمر دبي في ذلك المسار، إذ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات “RTA" عن إطلاقها لمبادرة جديدة!

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاقها لمبادرة جديدة تهدف لقياس مؤشر السعادة للمتعاملين من خلال تركيب كاميرات ذكية في 4 مراكز لإسعاد المتعاملين، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للهيئة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مواكبة الهيئة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، واستجابتها لمبادرة "المدينة الذكية".

وتقوم الكاميرات الذكية بتحليل تعابير وجه المتعاملين قبل وبعد إتمام معاملاتهم في مراكز الخدمة، ثم قياسها بشكل فوري ودقيق، وفقاً لما قاله مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة، ماهر شيره، في موقع الهيئة الرسمي.

ويساعد ذلك صُنّاع القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين خدماتهم باستمرار، وفقاً لشيره، كما أنه أضاف أن الكاميرات لا تخزن تعابير وجه المتعاملين للحفاظ على الخصوصية.

وأضاف شيره أن الكاميرات مُصنعة داخل الإمارات، وهي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وباستطاعة الكاميرات التقاط الصور بمعدل 30 إطاراً في الثانية الواحدة، وفي نطاق 7 أمتار، ومحيط رؤية 65 درجة، كما أنها تتميز بخواص مثل تقليل تشويش درجة الإضاءة، ما يعطي أدق المؤشرات لتعابير وجه الأشخاص، بحسب ما قاله شيره.

ويعطي المؤشر تقارير تفصيلية عن مستوى سعادة المتعاملين يومياً من خلال لوحة بيانات، وإرسال إشعارات فورية، لدى انخفاض مستوى السعادة في أي من مراكز إسعاد المتعاملين، وفقاً لشيره.