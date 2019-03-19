ممر المشاهير بدبي.. كيف سيتميز عن الممر الموجود في هوليوود؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون حلمت سابقاً بزيارة ممر المشاهير في هوليوود، ولكن الفرصة لم تسنح لك حتى الآن. لا تقلق، لأنك ستتمكن قريباً من زيارة الممر الذي يحتفي بأبرز النجوم والشخصيات المؤثرة، في مدينة دبي.

وسيشجع مشروع "نجوم دبي"، الذي تطلقه شركة "إعمار" العقارية، جميع الأشخاص على ترشيح المشاهير المفضلين لديهم، ليكونوا بذلك من بين أول 400 نجم على ممر المشاهير.

وبحضور الشخصيات الـ 400، سيتم الاحتفال بتدشين النجمات على ممر المشاهير من خلال حدث كبير سيُقام في أكتوبر/ تشرين الأول.

وعند اكتماله، سيضم ممشى "نجوم دبي" 10 آلاف نجمة، أي 4 أضعاف عدد نجوم ممر المشاهير في هوليوود.

وفي مثل هذه المبادرة، سيكون ممشى المشاهير بمثابة تحية إلى شخصيات كانت قد تركت بصمة ملموسة بالعالم، في شتى المجالات، منها الموسيقى، والسينما، والفنون، والهندسة معمارية، والرياضة، والأدب، بالإضافة إلى الشخصيات الاجتماعية المؤثرة.