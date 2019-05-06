دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- آرهوس، ثاني أكبر مدن الدنمارك، لطالما اعتادت أن تكون في الظل، تسبقها كوبنهاغن، العاصمة الدنماركية، التي اعتادت أن تكون محط انتباه السياح، ولكن، على مدى الأعوام القليلة الماضية، خرجت آرهوس من ظل العاصمة لتكتسب سمعتها بين المسافرين كوجهة شيقة لقضاء العطلات، فما الذي يميزها؟

وتقع آرهوس، على الساحل الشرقي لشبه جزيرة جوتلاند، وعلى بعد حوالي 115 ميلاً شمال غرب العاصمة كوبنهاغن.

وبمزيج من المأكولات العالمية، والمعارض الفنية، والهندسة المعمارية الجذابة، إضافةً إلى الجو المريح، أصبحت آرهوس وجهةً سياحية بارزة.

ويُعد الطعام من إحدى العوامل الأساسية وراء ظهور المدينة كوجهة سياحية، ومن بين المطاعم التي يمكنك زيارتها، مطعم "Ghrelin"، الذي يُعد من أفضل المطاعم رغم حداثته، وتوازن أطباقه بين الجدية والمرح.

وتُعد آرهوس مقراً لأكبر جامعة في الدنمارك، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلبة، ولذلك، يمكنك أن تجد العديد من الوجبات الرخيصة في أنحاء المدينة.

ويُعد شارع "Aarhus Street Food" من أفضل الأماكن للعثور على أطباق زهيدة السعر، وهو يشغل مرآب قديم للحافلات، كما أنه يضم أكثر من 30 بائعاً تحت سقفه الكبير.

وتتضمن الخيارات أطباقاً عالمية، تتنوع بين وجبات الطعام التايلاندية والهندية، بالإضافة إلى الأسماك المتنوعة والبطاطا.

ومن الأماكن المثيرة التي يمكنك زيارتها أيضاً في المدينة هو حي "The Latin Quarter"، الذي يُعتبر القلب النابض في آرهوس.

وعلى شوارعه المرصوفة، يمكنك قضاء ساعات لزيارة المتاجر، والمطاعم، والمقاهي.

ولدى التجول في المدينة، لن يفوتك متحف "ARoS" الذي يتزين سطحه بتركيبة فنية تدعى "Rainbow Panorama"، وهي عبارة عن ممر دائري ملون، يمكنك النظر إلى المدينة خلاله.

ولوجهة أكثر تشويقاً، بإمكانك زيارة "Harbor Bath"، وهو عبارة عن مجمع عائم يشتمل على حوض سباحة مستطيل الشكل طوله 50 متراً، ومسبح دائري للغوص، ومسابح خاصة للأطفال مربعة الشكل، بالإضافة إلى حمامين بخاريين.

ويستطيع الزوار القفز في تلك المياه خلال أشهر الشتاء الباردة.

وفي منتزه "Marselisborg" للغزلان، تستطيع مصادفة الغزلان المتجولة وإطعامها، ومن الجدير بالذكر أنهم يحبون الجزر النيئ بشكل خاص.