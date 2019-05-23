4 وجهات سياحية يجب عدم تفويتها في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تبحث عن الوجهة المثالية لقضاء رحلة أو مغامرة جديدة في قارة أفريقيا، فإليك لائحة بأسماء 4 مدن أفريقية، عليك ألا تفوت زيارتها.

أديس أبابا:

تُعرف أثيوبيا بكونها إحدى دولتين أفريقيتين لم تُستعمرا أبداً، وتتضمن أقدم الحروف الأبجدية في العالم، وتستخدم تقويماً مدته 7 سنوات و3 أشهر، خلف التقويم المعتاد.

ولكن، ماذا عن المعلومات السياحية؟

إذا كنت تريد استخدام سيارات الأجرة في هذه المدينة، فلن يسبب ذلك أي مشكلة لك، ولكن من الأفضل المشي بين شوارع المدينة. أما من ناحية التواصل، فرغم أن اللغة المستخدمة في المنطقة هي الأمهرية، إلا أن اللغة الإنجليزية مستخدمة أيضاً.

وإذا كنت من محبي القهوة، فستكون هذه المدينة ممتعة جداً لك إذ تفوح رائحة القهوة في شوارعها التي تقدم الشراب الساخن، والتقليدي، بالإضافة إلى الأطعمة الأثيوبية اللذيذة.

أما من ناحية الأماكن التاريخية، فبإمكانك زيارة متاحف المدينة المتنوعة، وعلى رأسها المتحف الوطني، الذي يحمل تحفاً، ومجسمات تاريخية فريدة من نوعها.

لوساكا:

تعرف دولة زامبيا، بشلالات فكتوريا وبكونها واحدة من الدول الأكثر تطوراً اقتصادياً، بحسب مجموعة البنك الدولي.

وبإمكان السياح استخدام سيارات الأجرة للتنقل والتواصل مع الأشخاص بالغة الإنجليزية، كما أنه بإمكان محبي الأسواق التمتع في أسواق هذه المدينة، وخاصة سوق "Mutendre"، المعروف بكونه الأقدم والأفضل.

أبيدجان:

يُعرف ساحل العاج، بكونه من أكبر المناطق المصدرّة للكاكاو وأحد أكبر مصدري القهوة، كما أنه المركز التجاري للعاج في العالم.

أما من الناحية السياحية، فبإمكانكم التنقل باستخدام سيارات الأجرة، ولكن التكلفة قد تختلف. أما من ناحية اللغة، فيتحدث الأشخاص في هذه المنطقة اللغة الفرنسية بطلاقة، ولكن قد يكون من الصعب التواصل باللغة الإنجليزية، إذ لا يتكلمها العديد من الناس.

وبإمكان السياح التمتع بأسواق المنطقة، أو التمتع بالموسيقى، وأطباق السمك، أو الدجاج الشهية.

داكار:

تُعرف السنغال باستقرارها السياسي، وكونها واحدة من أكثر الدول المصدرّة للفول السوداني.

وبإمكان السياح في هذه المنطقة التمتع بمطاعمها الموجودة على الشاطئ، والتي تقدم أطباق السمك الطازجة، كما أنها تتضمن مناطق رائعة للحصول على المشروبات، ومشاهدة الناس خلال الرقص.