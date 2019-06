أين يقع أعلى معبد زرداشتي بالعالم لا يزال يحتفظ بشعلته الطبيعية؟

View this post on Instagram

Xınalıq kəndindən qərbdə, üzü 'Heydər' zirvəsinə doğru yolun üstündə, dəniz səviyyəsindən 3000 m yüksəkdə dünyanın ən hündür Atəşgahı yerləşməkdədir. Yerli əhali bura Çla yuvur ciqah -'Atəşin yandığı yer' deyirlər. Yanan atəş yerdən təbii şəkildə çıxmaqdadır. 2016-cı ildə Dünya Zərdüştlük Mərkəzi və Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin səyi nəticəsində köhnə məbəd qalıqları yerində yenisi ucaldılmışdı. Foto da olacaq🤗 * * Before the Islamic faith, the Khinalug people were fire worshipers. The fire here is still a matter of special respect. To the west of Khinalig, at an altitude of 3000 m above sea level, there has an Ateshgah - the world's highest Zoroastrian fire temple with a natural flame. The temple was restored to the site of the former ruins by the efforts of the World Zoroastrian Organisation and the Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan in 2016. Sooner will be a photo of temple also🤗