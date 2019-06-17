دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من محبي المغامرات والألعاب المخيفة، فقد يدفعك فيديو لعبة برج "Gyro Drop Free-fall" في أحد متنزهات الملاهي، المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حجز تذكرة إلى سيؤول في كوريا الجنوبية، لخوض المغامرة، ولكن قبل أن تفعل ذلك، تأكد من مصداقية الفيديو المنشور.

ويظهر الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، برجاً يتضاعف حجمه عندما ينتقل الركاب فيه إلى القمة باستخدام عربة متحركة. وعندما تصل العربة إلى القمة، يهبط الركاب من العربة التي تتحول بعد ذلك إلى أرجوحة، ويتأرجح الركاب عدة مرات قبل أن تتحول الأرجوحة إلى عربة مرة أخرى ويهبط البرج بطريقة تشبه السقوط الحر.

يبدو هذا الأمر مبالغاً به، أليس كذلك؟

هذه اللعبة موجودة في الحقيقة وتسمى "Gyro Drop"، وهي مشهورة في متنزه "Lotte World" في سيؤول، ولكن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بالغ في إمكانيات اللعبة، فاللعبة تقوم بأخذ الركاب إلى أعلى البرج، الذي يصل طوله إلى 230 قدماً، وتلتف العربات، ومن ثم تهبط بسرعة 62 ميلاّ في ساعة.

وتؤدي نظارات الواقع الافتراضي دوراً فعالاً في إعطاء الراكب شعوراً وكأنه يهبط من مكان آخر، ولكن لا يغيّر البرج من حجمه، ولا يتأرجح الأشخاص من حوله، فإذا كنت في صدد التحضير لزيارة الملاهي، لا تجعل الفيديو المفبرك يخدعك.