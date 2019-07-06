شاب يضع صورته على لوحات إعلانية في الشارع بحثاً عن حب صادق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما أراد عالم البيانات، برايدن شارب، أن يستغل مكافأة عمله لشراء لوحة إعلانية تظهر وجهه عليها، بحيث يتمكن من العثور على حب صادق في يوم من الأيام.

في يونيو/ حزيران، ابتاع شارب، البالغ من العمر 24 عاماً، لوحتين على طول طريق سريع في شمال ولاية يوتا، بحيث تشجع المارة على مواعدته.

ومن الواضح أن لوحة عالم البيانات هي أكثر تواضعاً من الإعلان الذي سبق أن كشف عن موعد مدبر مع مليونير مجهول الهوية في مايو/ أيّار، بمدينة "سولت ليك".

وبعد رؤية تعليقات الناس، غمرت شارب سعادة كبيرة منذ أن تم تعليق لوحاته في الـ 3 من يونيو/ حزيران، متأملاً أن يستخدم مكافآت عمله مع شخص مميز.

قد يراودك الفضول حول مواصفات عالم البيانات التي ستشجعك على مواعدته، حيث يتسم بكونه عازف غيتار، محب للجري والقراءة، كما يفضل سماع الموسيقى الكلاسيكية.

ولكن، هذا لا يعني أن شارب هو شخص كامل المواصفات، حيث قد يختفي عن الوجود ليوم كامل، حتى يتابع مسلسل "Lord of The Rings"، قائلاً إن صديقته المستقبلية مدعوة أيضاً ولكن ليست مجبرة على الانضمام.

وكان عالم البيانات قد مر بتجارب عديدة في الماضي، إلا أن بعضها قد فشل بسبب المفاهيم المسبقة التي أراد أن تتواجد في شريكة حياته.

وخلافاً لظنونه، قال شارب "اعتقدت أن الناس ستضحك وتنسى موضوع اللوحة وكأن شيئاً لم يكن"، مضيفاً "لكنها حقاً تؤتي ثمارها في جميع الطرق".