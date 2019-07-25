تُوجد فيها أحد منازل جورج كلوني.. كيف تقضي إجازة في بحيرة كومو؟

بحيرة كومو (CNN) – انسوا أمر ساحل أمالفي، وكابري، وريفييرا، فقد أصبحت الوجهة الأكثر إثارة في إيطاليا في هذه الأيام هي بحيرة كومو.

على بعد ساعة بالسيارة من شمال ميلانو، تتضمن المنطقة منظراً خلاباً ومليئاً بالطبيعة، كما تحيط بها القرى التاريخية التي تظهر خلفها جبال الألب السويسرية والإيطالية.

وحين تتجول حول المنطقة أكثر، فستجد منازل عريقة، وحدائق مليئة بالورود، وكنائس، وإطلالات خلابة، وسكان مضيافين، يشاركونك عاداتهم وثقافتهم.

وصُورت العديد من الأفلام في بحيرة كومو ومن ضمنها "Star Wars: Episode II Attack of the clones" وغيرها من الأفلام العالمية، مما جذب انتباه محبي السينما، ولكنها أصبحت في الآونة الأخيرة معروفة بسبب رقيها وفخامتها.

وبحسب صاحبة شركة "IC Bellagio"، المتخصصة في حجز الرحلات الفخمة في البحيرة، أندريا غريسدال، تمحور التغيير الذي شهدته البحيرة بافتتاح "Mandarin Oriental Lago di Como"، إذ قالت إن افتتاح هذه العلامة الكبيرة التي تملك زيائن محددين، شجعت الناس في المجيء إلى المنطقة.

وأدى الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، دوراً فعالاً في جذب انتباه الناس، إذ اشترى منزلاً في بلدة لاليو، كمنزل لقضاء العطلة في عام 2002، وقضى وقتاً طويلاً هناك في السنوات الماضية.

وقالت غريسديل إن كلوني "لعب دوراً كبيراً في الترويج للبحيرة"، ولكن ذلك لا يعني بأنه من المضمون رؤية جورج كلوني أثناء زيارة المكان.

بعض الأماكن الجميلة في البحيرة:

وتُعتبر البلدات الصغيرة من الأماكن المهمة، التي تجذب السياح، إذ أشارت غريسديل، إن "كل بلدة منها تملك هويتها الخاصة وجوها المميز".

أما إذا كنت تبحث عن المطاعم التي تقدم طعاماً شهياً، فستكون بيلاجيو من الوجهات التي لا يجب تفويتها، إذ هذه المنطقة مليئة بالسياح والمطاعم.

وإذا كنت من محبي التصوير، فلا تفوت فرصة زيارة بلدة كادينابيا، حيث تعود تعود المنازل في هذه المنطقة إلى القرنين 17 و18.

وبإمكانكم قضاء عدة أيام في استكشاف القرى، إذ تنصح غريسديل، الناس بقضاء عدة أيام في استكشاف الأماكن المختلفة، والتركيز على جزء واحد من البحيرة يومياً.

ولا تقتصر الرحلات على هذه الأماكن فحسب، بل بإمكان السياح حجز سيارة وسائق لزيارة القرية، والتمتع برحلة عبر قارب خاص، أو التمتع ببعض الألعاب الرياضية.