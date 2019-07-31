جزيرة كانوان..وجهة فاخرة وساخنة في منطقة البحر الكاريبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يشعرك مطارها الفارغ بأنك أول زائر يحط على أرضها، ولكن هذه الجزيرة الصغيرة لديها سحرها الخاص. كما لا يستطيع أي شخص تحمّل تكاليف الوصول إليها. فما الذي يميز جزيرة كانوان الساحرة؟

تقع جزيرة كانوان في دولة سانت فينسنت والغرينادين بمنطقة بحر الكاريبي، وتمتد مساحتها خمسة أميال مربعة. وتتميز الجزيرة بأرضها الخضراء الخصبة، وشواطئها الرملية البيضاء التي تطل على المياه الصافية الساحرة.

قبل 3 أعوام، أعلنت "بلومبرج" أن جزيرة "كانوان" هي المكان الذي يقصده أصحاب المليارات للهروب من أصحاب الملايين.

وتتميز جزيرة "كانوان" بمدرج طويل يتسع للطائرات الخاصة، بالإضافة إلى ملعب للغولف من الدرجة الأولى، ويمكن القول إن الجزيرة تمتلك بعض من أفضل الشواطئ في منطقة الكاريبي بأكملها، فضلاً عن أنها تمتلك مرسى جديد يستطيع استيعاب أعداد كبيرة من اليخوت الضخمة.

وقبل عامين، قام الملياردير الأيرلندي ديرموت ديزموند، الذي يمتلك فندق "ساندي لين" في جزيرة "بربادوس"، بافتتاح مرسى ساحر بقيمة 250 مليون دولار. وفي حين أن "غرينادا" ما تزال عاصمة اليخوت في جزر غرينادين، إلا أن جزيرة "كانوان" سرعان ما أصبحت وجهة أساسية لأصحاب اليخوت الفاخرة.

ويقول الرئيس التنفيذي ومؤسس موقع "Essentialist" للسفر والرحلات،جوان روكا: "كان هناك الكثير من الحديث مؤخراً عن جزيرة كانوان، وخاصة بين العملاء الذين يبحثون عن حصة متوازنة من الفخامة والمغامرة"، مضيفاً: "في السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أن تظهر هذه الوجهة الساخنة، كجزيرة صغيرة رائعة في الكاريبي."