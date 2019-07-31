مُدرس يجد ماسة تزن 2.12 قيراط أثناء قضاء عطلته بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان جوش لانيك، الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، يقضي عطلته برفقة عائلته عندما اكتشف جوهرة في حديقة فوهة الألماس الوطنية "Crater of Diamonds State Park" في ولاية أركنساس الأمريكية.

ووفقاً لبيان صحفي صدر من الحديقة يوم الإثنين، قال لانيك عن الماسة التي وجدها: "كان واضحاً بشكل جليّ وجود شيء مختلف فيها"، مضيفاً: "رأيت اللمعان، وعندما التقطتها وحركتها في يدي، لاحظت عدم وجود أي زوايا حادة".

وأظهر المُدرس الألماسة لزوجته، ثم وضعها في حقيبته حيث وضع الأشياء الأخرى التي وجدها.

وأمضت العائلة ساعتين للبحث في منطقة البحث عن الألماس للحديقة، التي تبلغ مساحتها 37.5 فدّان، بتاريخ 24 يوليو/تموز.

وقبل المغادرة، توقفت العائلة في مركز "Diamond Discovery" للتعرف على نوعية الكنوز التي اكتشفوها.

ولم يكن يعلم لانيك أنه كان يحمل أكبر ماسة عُثر عليها في الحديقة حتى الآن، إذ وصل وزنها إلى 2.12 قيراط.

واُكتُشفت أكثر من 75 ألف ماسة في الحديقة منذ اكتشاف الماسات الأوائل فيها عام 1906.

ومنذ بداية هذا العام إلى الآن، تم تسجيل العثور على 296 ماسة في الحديقة، وصل مجموع وزنها إلى 53.94 قيراط.

وقال أحد موظفي الحديقة، وايمون كوكس، في بيان صحفي إن "جوهرة السيد لانيك هي بحجم حلوى هلام الفول، وتتمتع بلون بني غامق مثل البراندي"، مضيفاً: "تتمتع بشكل كمثرى طبيعي وجميل، وأوجه منحنية وناعمة تمنح الجوهرة لمعاناً معدنياً".

وأشار كوكس إلى أن تساقط الأمطار الذي حدث مؤخراً قد ساهم على الأرجح في اكتشاف الألماسة، مضيفاً أنه "في الأيام التي تلت تساقط المطر، سجل موظفو الحديقة العديد من الماسات التي اكتُشفت على سطح منطقة البحث".

ولدى الحديقة سياسة تنص على أن "من يجد شيئاً يحتفظ به".

وعندما سُئل لانيك عما إذا كان سيبيع الماسة، قال المدرس إنه يعتزم الاحتفاظ بها في الوقت الحالي.