تجارب باهظة الثمن.. كيف يستمتع الأثرياء برفاهية الحياة في دبي؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تعتبر دبي بمثابة وجهة للأثرياء والمشاهير والرؤساء التنفيذيين، حيث يستمتعون برفاهة الحياة التي تقدمها. ففي حال تساؤلك عن تجارب الشخصيات المهمة بالمدينة، إليك أبرزها:

يعرف نادي "The Capital Club" بكونه الموقع المفضل لاجتماع نخبة من رجال الأعمال، حيث لا يمكن تسجيل عضويتك إلا عن طريق دعوة أحد الأشخاص من الداخل. وفي حال سنحت لك فرصة الاشتراك، عليك دفع مبلغ مالي يصل قدره إلى حوالي 15 ألف دولار. وبذلك، يمكنك الاستمتاع بطعام أشهر الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان.

وفي موقع جديد يعرف باسم "Secret Room"، أي "الغرفة السرية"، باستطاعة الضيوف قيادة سياراتهم الفاخرة إلى حلبة الرقص. وبالطبع، يمكن للنادي استيعاب سيارة واحدة في الوقت ذاته مما يجعل المنافسة قوية.

إذا كنت من محبي إقامة الحفلات على البحر، يمكنك أيضاً استئجار يخت كبير يسع 25 ضيفاً. ويشمل ذلك غرفة ألعاب وصالون للتدليك وإطلالة رائعة على البحر وغيرها، كما يقال إن جينيفر لوبيز وكيم كاردشيان كانوا من المشاهير الذين استمتعوا بضيافة هذا اليخت.

منذ عام 2014، جعل "برج العرب" الشهير مهبط طائرات الهليكوبتر بمثابة مكان لإقامة شتى الحفلات مقابل مبلغ يبدأ بـ 55 ألف دولار.

وفي فندق "جميرا زعبيل سراي"، تعد تجربة منتجع "Talise Ottomon Spa" الذي يوصف بأنه "الأكثر فخامة في العالم"، حيث يقدم علاجات مختلفة تتضمن تغطية الجسم بقناع ذهبي يساعد إنعاش البشرة على ما يبدو.

تتميز دبي بعطورها، حيث تصدرت المدينة عناوين الأخبار عندما قدمت زجاجة "شموخ" المرصعة بالجواهر، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 مليون دولار.

وفي المدينة، يمكنك ممارسة الرياضة المحبوبة من قبل العائلات المالكة، وهي البولو أو الفروسية. وإذا فكرت بتسجيل عضويتك في أحد النوادي الرائدة، عليك دفع مبلغ أولي قدره حوالي 10 آلاف دولار.