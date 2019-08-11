إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "الدرون" للتصوير الجوي لعام 2019

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إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "الدرون" للتصوير الجوي لعام 2019

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- تضمنت جوائز "درون" (Drone Awards) للتصوير الجوي لعام 2019 عدة فائزين من مختلف الفئات، ومن بين الصور الفائزة مشهد لمتزلجين في بولندا، وأزهار تتفتح في مياه فيتنام.

وفي نسختها الثانية، تحتفل هذه المسابقة بأعمال المصورين الجويين من جميع أنحاء العالم، إذ استقبلت المسابقة 4500 صورة من 107 دول حول العالم، عبر  7 فئات مختلفة منها: التجريد، والطبيعة، والأشخاص، والرياضة، والحياة البرية، والعمران، والفيديو.

إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "الدرون" للتصوير الجوي لعام 2019

صورة مصور العام بعنوان "سرب من الأسماك الملونة"

تم اختيار جاسيك دينيكا من بولندا ليكون الفائز بلقب مصور العام من قبل فريق التحكيم، بفضل صورته لمتزلجين يتنافسون خلال مهرجان "Bieg Piastow" للتزلج بعنوان "A Shoal of Colorful Fish".

وحصل حوالي 44 مصورا على جوائز في مختلف فئات المسابقة، وهي "مخصصة لنوع مختلف من التصوير الفوتوغرافي الذي تم إبعاده من مقارنته بالتصوير التقليدي عمداً".

وتنص قواعد المسابقة على أن يتم التقاط الصور المشاركة باستخدام الطائرات الثابتة والمروحيات، والمركبات الجوية ذاتية القيادة، والبالونات، والمناطيد، والصواريخ، والطائرات الورقية، والمظلات، وبالطبع الطائرات بدون طيار "الدرون".

إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "الدرون" للتصوير الجوي لعام 2019

كما تصدّر مارك لو كورنو من جزيرة "جيرزي" فئة التجريد بصورته التي تحمل عنوان "Infinity Eight"، والتي تُظهر شكل الرقم 8 الذي تركه قارب يعبر المياه الساكنة.

إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "الدرون" للتصوير الجوي لعام 2019

وتصدر فلورين ليدوكس فئة الحياة البرية عن صورته، "Crabeater Seals on Ice"

إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "الدرون" للتصوير الجوي لعام 2019

وحصل جيريمي جايديك على جائزة فئة الطبيعة بفضل صورته بعنوان "Island of Love"، والتي تعرض بقعة من النباتات وسط حقل بولندي.

إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "الدرون" للتصوير الجوي لعام 2019

أما جائزة الفئة العمرانية، فقد فاز بها جورج شتاينمتس عن صورته الجوية لمدينة التل القديمة في غرداية بالجزائر والتي تحمل عنوان "Beni Isgue". 

وفازت صورة خانه فان في فئة الأشخاص بعنوان "Flowers on the Water"، لثلاث نساء يغسلن زنابق الماء في فيتنام.

إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "الدرون" للتصوير الجوي لعام 2019

وحصلت صورة "After the Snow Storm" لجو سون من الولايات المتحدة على أفضل صورة في فئة الرياضة، بينما فاز أليكس شاكون بجائزة الفيديو بفضل مقطعه المصور بعنوان "Bolivia by Motorbike and Drone".

وسيتم عرض كل الصور الفائزة في هذه المسابقة في معرض "Sky's the Limit" خلال جوائز مهرجان "Siena" للصور ، والذي يبدأ في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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