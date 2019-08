إعلان الفائزين بجوائز مسابقة "الدرون" للتصوير الجوي لعام 2019

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- تضمنت جوائز "درون" (Drone Awards) للتصوير الجوي لعام 2019 عدة فائزين من مختلف الفئات، ومن بين الصور الفائزة مشهد لمتزلجين في بولندا، وأزهار تتفتح في مياه فيتنام.

وفي نسختها الثانية، تحتفل هذه المسابقة بأعمال المصورين الجويين من جميع أنحاء العالم، إذ استقبلت المسابقة 4500 صورة من 107 دول حول العالم، عبر 7 فئات مختلفة منها: التجريد، والطبيعة، والأشخاص، والرياضة، والحياة البرية، والعمران، والفيديو.

صورة مصور العام بعنوان "سرب من الأسماك الملونة"

تم اختيار جاسيك دينيكا من بولندا ليكون الفائز بلقب مصور العام من قبل فريق التحكيم، بفضل صورته لمتزلجين يتنافسون خلال مهرجان "Bieg Piastow" للتزلج بعنوان "A Shoal of Colorful Fish".

وحصل حوالي 44 مصورا على جوائز في مختلف فئات المسابقة، وهي "مخصصة لنوع مختلف من التصوير الفوتوغرافي الذي تم إبعاده من مقارنته بالتصوير التقليدي عمداً".

وتنص قواعد المسابقة على أن يتم التقاط الصور المشاركة باستخدام الطائرات الثابتة والمروحيات، والمركبات الجوية ذاتية القيادة، والبالونات، والمناطيد، والصواريخ، والطائرات الورقية، والمظلات، وبالطبع الطائرات بدون طيار "الدرون".

كما تصدّر مارك لو كورنو من جزيرة "جيرزي" فئة التجريد بصورته التي تحمل عنوان "Infinity Eight"، والتي تُظهر شكل الرقم 8 الذي تركه قارب يعبر المياه الساكنة.

وتصدر فلورين ليدوكس فئة الحياة البرية عن صورته، "Crabeater Seals on Ice"

وحصل جيريمي جايديك على جائزة فئة الطبيعة بفضل صورته بعنوان "Island of Love"، والتي تعرض بقعة من النباتات وسط حقل بولندي.

أما جائزة الفئة العمرانية، فقد فاز بها جورج شتاينمتس عن صورته الجوية لمدينة التل القديمة في غرداية بالجزائر والتي تحمل عنوان "Beni Isgue".

وفازت صورة خانه فان في فئة الأشخاص بعنوان "Flowers on the Water"، لثلاث نساء يغسلن زنابق الماء في فيتنام.

وحصلت صورة "After the Snow Storm" لجو سون من الولايات المتحدة على أفضل صورة في فئة الرياضة، بينما فاز أليكس شاكون بجائزة الفيديو بفضل مقطعه المصور بعنوان "Bolivia by Motorbike and Drone".

وسيتم عرض كل الصور الفائزة في هذه المسابقة في معرض "Sky's the Limit" خلال جوائز مهرجان "Siena" للصور ، والذي يبدأ في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.