وزارة السياحة المصرية تطلق حملة جديدة تحتفي بـ"الجواهر الخفية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة السياحة المصرية، الإثنين، إطلاق حملة سياحية جديدة تحتفي بالشعب المصري باعتبارهم "جواهر خفية".

وكشفت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، عن مقطع الفيديو الجديد الخاص لحملة "PeopleToPeople" الذي يهدف "للاحتفاء بالشعب المصري المحب للسلام، والمليء بالشغف والفخر، والذي يسعى دائما للتقدم"، وفقاً لما ذكرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".



وعملت على مقطع الفيديو المنصة السياحية الرائدة في ساحة مواقع التواصل الاجتماعي "Beautiful Destinations"، ويصل عدد متابعيها إلى أكثر من 20 مليون شخص.

وحسب بيان وزارة السياحة المصرية، يسلط الفيديو الترويجي الضوء على التجارب المختلفة التي تستطيع مصر تقديمها لزوارها في مختلف الجوانب، مثل فن الطهي، والثقافة، ومختلف النشاطات.

وفي حديثها عن حملة "PeopleToPeople"، قالت المشاط إنه يهدف إلى تعزيز التواصل الإنساني.

ويسلط الفيديو الترويجي على كيفية إيقاظ مصر لحواس زوارها من خلال شعبها، وليس عبر أماكنها فقط، وفقاً لما قالته.

وأكدت المشاط على ذلك من خلال ما كتبته في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إذ قالت إن "زيارة مصر تثري تجربة السائح من خلال تعرفه على الشعب المصري بثقافته الغنية التي تختلف من مكان لآخر.... فكل ركن من أركانها يتسم بالتنوع والخصوصية".

كما أكدت المشاط على أهمية دور الشعب المصري في قطاع السياحة قائلةً: "أعتقد حقاً أن الشعب المصري ذاته قادر على تقديم مساهمة كبيرة في نجاح قطاع السياحة في المستقبل".

وأشارت المشاط إلى أن دور السياحة يكمن في عمله كمعزز للسلام، والتفاهم بين الأشخاص في ظل "اتجاه الخطاب الاقتصادي العالمي نحو انتهاج سياسات حمائية وإجراءات تجارية انغلاقية".

وحملة "Beautiful Destinations" ليست موجهة للمسافرين حول العالم، بل هي تهدف أيضاُ لخلق دفعة معنوية محلياً.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "Beautiful Destinations"، جيرمي جونسي، إنه تشرف في العمل مع وزيرة السياحة لإحياء هذا البرنامج، وأضاف أن الشعب المصري "رائع، ومضياف، وهم فخورون ومتشوقون لإظهار بلدهم".

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن التعاون بين وزارة السياحة المصرية و" Beautiful Destinations" في معرض برلين للسياحة (ITB) لعام 2019 في الـ7 من مارس/آذار الماضي.