لا ترتبط كل القلاع بقصة سعيدة.. إليك قلعة بأسطورة مظلمة

يجذب آلاف الأشخاص.. هل هذا هو الموقع الذي رقد فيه "أصحاب الكهف"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا ترتبط جميع القلاع بنهايات سعيدة، مثلما توحي بها قصص الخيال. تعرّف إلى قلعة "سوموغ" بالقرب من محافظة شاكي في أذربيجان، التي تحيط بها أسطورة مظلمة.

وعند زيارة منطقة شاكي، ستنبهر بطبيعتها الخضراء بشكل استثنائي.

ولذلك، قد يكون من الصعب عليك تصديق أن قلعة "سوموغ" التي تتواجد على مقربة منها، تُعرف بقصة مظلمة لا تتماشى مع الهدوء والسكينة التي تُحيط بها.

وإليك بعض المعلومات عن قلعة "سوموغ" بأذربيجان: