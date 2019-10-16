لا ترتبط كل القلاع بقصة سعيدة.. إليك قلعة بأسطورة مظلمة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا ترتبط جميع القلاع بنهايات سعيدة، مثلما توحي بها قصص الخيال. تعرّف إلى قلعة "سوموغ" بالقرب من محافظة شاكي في أذربيجان، التي تحيط بها أسطورة مظلمة.
وعند زيارة منطقة شاكي، ستنبهر بطبيعتها الخضراء بشكل استثنائي.
ولذلك، قد يكون من الصعب عليك تصديق أن قلعة "سوموغ" التي تتواجد على مقربة منها، تُعرف بقصة مظلمة لا تتماشى مع الهدوء والسكينة التي تُحيط بها.
وإليك بعض المعلومات عن قلعة "سوموغ" بأذربيجان:
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بُنيت قلعة "سوموغ" بين القرنين الـ17 والـ18
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يعتقد البعض أن سبب تسمية القلعة بـ"سوموغ" يعود إلى كونها شُيدت من قبل قاضي كان يُدعى سومو خان
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تنص أسطورة مظلمة تحوم حول هذه القلعة أن الخان أمر ببناء القلعة لتكون المكان المخصص لإعدام عشيقاته غير المخلصات
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تتميز هذه القلعة بالشهرة بين دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، إذ أنها ظهرت في فيلم عنوانه "لا تخاف، أنا معك"