"إكسير الشباب" في أذربيجان فوائد صحية فريدة لا توفرها أي مياه أخرى

تعرف إلى طبق "ملك البيلاف" الأذربيجاني الذي لا تخلو منه الأعراس

في أذربيجان.. استكشف هذه البحيرة الساحرة التي تكونت بسبب كارثة طبيعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند سفوح جبال القوقاز الكبرى المغطاة بالأشجار، يتواجد فندق ومنتجع"Qalaalti"، الذي يجسد مظهره المهيب بين أحضان الطبيعة المكان المثالي للراغبين من الهروب من مسؤوليات الحياة، ولو لفترة قصيرة. ولكن، ما يميز هذا المكان هو جوهرة يُشار إليها بـ"إكسير الشباب".

ويُعتبر فندق ومنتجع "Qalaalti" عبارة عن مجمّع صحيّ وترفيهيّ من فئة 5 نجوم، ويتميز تحديداً بمياهه المعدنية الطبيعية التي تُدعى "نافتسو" (Naftsu).

"إكسير شباب حقيقي" في أذربيجان

ويقع فندق ومنتجع "Qalaalti"على بعد 120 كيلومتراً من العاصمة الأذربيجانية باكو، وهو يتميز بتواجده في منطقة غنية بالمياه المعدنية، والبراكين الطينية، والنفط.

فندق ومنتجع "Qalaalti" في أذربيجان.

واكتُشفت مياه "نافتسو" في منطقة غالالتي الأذربيجانية في عام 1969، ثم تأسست مصحّة في عام 1976 ليستفيد الأشخاص من الفوائد العلاجية لهذه المياه.

وخلال حديثه مع موقع CNN بالعربية، أِشار المدير العام للمجمع، أولفي أحمدوف، إلى أن كلمة "نافتسو" تعني "المياه المُحملة بالنفط"، وتعود تسمية المياه بذلك الإسم، نسبة إلى محتواها الغني بالمواد العضوية التي تأتي من النفط الخام.

فندق ومنتجع "Qalaalti" في أذربيجان.

وقبل اكتشاف مياه "نافتسو" في أذربيجان في عام 1969، كانت المدينة الوحيدة التي توفر مياه بالمركبات ذاتها، هي مدينة تروسكافيتس في أوكرانيا.

وعلى موقعها الرسمي، وصفت رابطة المدن الحرارية التاريخية الأوروبية مياه "نافتسو" بأنها "إكسير شباب حقيقي وُلد بالقرب من رواسب النفط للمنطقة".

سرها في تركيبها الكيميائي.. ما مميزات مياه "نافتسو"؟

أما التركيب الكيميائي لمياه "نافتسو" فهو فريد من نوعه، ويتضمن مكونات رئيسية من كمية كبيرة من المركبات العضوية والكائنات الحية المجهرية المفيدة.

وتتضمن المركبات العضوية في المياه الفينولات القابلة للذوبان، والهيدروكربونات. وتتضمن المياه أيضاً القليل من ثاني أكسيد الكربون، وكبريتيد الهيدروجين، والكلور، والبوتاسيوم، والحديد.

وأّكد أحمدوف: "توفر هذه المركبات العضوية فوائد فريدة للجسم البشري، لا يمكن أن توفرها المياه الأخرى".

فوائد صحية لا نهائية

وبسبب انخفاض نسبة المعدن، وغناها بالمواد العضوية، توفر مياه "نافتسو" الكثير من الفوائد لجسم الإنسان.

إحدى الغرف العلاجية في فندق ومنتجع "Qalaalti" في أذربيجان.

وبسبب خصائصها المناعية، تعمل المياه على تجديد دفاعات الجسم، وتعزيز القضاء على التهاب الأعضاء والأنسجة، إضافةً إلى قدرتها على إزالة المنتجات الأيضية والمواد السامة من الجسم، وبالتالي، "هي تمنع الشيخوخة المبكرة للكائن الحي".

فندق ومنتجع "Qalaalti" في أذربيجان.

وإضافةً إلى تلك الفوائد، تحفز مياه "نافتسو" أيضاً إخراج الحصوات من الكلى، والمثانة، والمرارة، إلى جانب تقليلها من قدرة الجسم على تكوين تلك الحصوات أيضاً.

وكجزء من العلاجات التي يقدمها فندق ومنتجع "Qalaalti"، يستطيع المرء شرب مياه "نافتسو" بعد استشارة الطبيب.

فندق ومنتجع "Qalaalti" في أذربيجان.

والعلاج مخصص لكل زائر، إذ أن الكمية التي يُنصح بشربها تعتمد على العمر، وكتلة الجسم، والأمراض التي قد يعاني منها الشخص.

ويُقدم المركز الطبي العصري الذي يحتضنه المجمع للضيوف العديد من البرامج الخاصة بالعافية، وتقوية الجسم، وتحسين متوسط العمر المتوقع.