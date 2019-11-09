لماذا تدفع أكثر؟.. 4 طرق سريعة لتكسب تذاكر طيران أرخص سعرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تذكرة الطيران هي الجزء الأكثر كلفة لدى التحضير للعطلة. يبحث كل شخص عن رحلة الطيران الأرخص. ولكن الأسعار عادة ما تكون في صعود او هبوط لعدة أسباب، ولا يمكن لأحد توقع متى يتغير السعر ماعدا شركة الطيران نفسها.

هناك 4 طرق لتخفيف تكلفة تذاكر الطيران:

1. كن مرنًا في اختيار تواريخ وأوقات السفر

عند البحث عن الرحلات الجوية، حدد خيار تواريخ سفر مرنة (-/+ 3 أيام). ستندهش من مدى رخص التذاكر خلال أيام الأسبوع أو اوقات معينة بناءً على وجهتك، ويمكنك استخدم أداة البحث "للشهر بأكمله" بدلاً من تواريخ محددة للعثور على أفضل وأرخص يوم للسفر إلى وجهتك المختارة.

2. احجز رحلتك مسبقا لا تنتظر للحظة الأخيرة

ينصح العديد من الخبراء بحجز رحلتك قبل 6 إلى 8 أسابيع من مغادرتك الى وجهتك خلال موسم الذروة.

هناك مواقع تعلمك متى تكون أسعار التذاكر رخيصة لوجهتك مثل www.momondo.com و www.googleflights.com وتخبرك أيضا بالحجز فورا او الانتظار، كما تقوم بإرسال تنبيهات لك عند وجود احتمال بهبوط الأسعار او ارتفاعها.

3. لا تبحث فقط عن الرحلات الجوية المباشرة

توفر العديد من شركات الطيران رحلات أرخص إذا كنت مستعداً للتوقف في مكان أو اثنين قبل الوصول إلى الوجهة النهائية.

قم أولاً بالبحث عن أسعار التذكرة المباشرة ثم قارنها بأسعار الرحلات غير المباشرة. وينصح بالتأكد من وجود 3 ساعات على الأقل بين رحلات الطيران خصوصا عندما تكون وجهة الترانزيت أحد المطارات المزدحمة والكبيرة.

4. سجّل في برامج ولاء شركات الطيران

بإمكانك كسب أميال للحصول على المكافآت والمزايا مثل رحلات مجانية وترقيات. في أغلب برامج الولاء تحصل على نقطة ولاء مقابل كل ميل جوي تسافره، أو حتى بلا أن تسافر، فهناك شركات طيران متعاقدة مع بطاقات الإئتمان حيث تحصل على أميال جوية مقابل الإنفاق من البطاقة.

هناك ثلاثة إتحادات لشركات الطيران في العالم مثل "ون ورلد"، "سكاي تيم" و"ستار اليانس" حيث اذا اكتسبت أحد الأميال الجوية من جراء السفر على شركة طيران ضمن برنامج من نفس نظام الولاء فبإمكانك استبدال النقاط والسفر على خطوط أخرى من نفس البرنامج.