دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقع جبل الأفاعي، أو "إيلانداغ" باللغة الأذربيجانية، في محافظة جولفا. ويُعد الجبل من إحدى أبرز رموز جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان. وبسبب الغموض الذي يحيط بهذا الجبل، نسج السكان الكثير من الأساطير حوله. إذاً، ما سبب تسميته الغريبة؟ وما هي العلاقة التي تربطه بسفينة نوح؟

عندما ترى جبل "إيلانداغ" من بعيد، ستلاحظ أن قمته تتميز بشكل غريب، إذ تنقسم إلى نصفين، بدلاً من كونها قمة حادة.

وإليك بعض الأساطير المثيرة للاهتمام التي تحوم حول جبل الأفاعي في أذربيجان: