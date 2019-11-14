جبل الأفاعي الغامض.. ما علاقته بسفينة نوح؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقع جبل الأفاعي، أو "إيلانداغ" باللغة الأذربيجانية، في محافظة جولفا. ويُعد الجبل من إحدى أبرز رموز جمهورية ناخيتشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان. وبسبب الغموض الذي يحيط بهذا الجبل، نسج السكان الكثير من الأساطير حوله. إذاً، ما سبب تسميته الغريبة؟ وما هي العلاقة التي تربطه بسفينة نوح؟
عندما ترى جبل "إيلانداغ" من بعيد، ستلاحظ أن قمته تتميز بشكل غريب، إذ تنقسم إلى نصفين، بدلاً من كونها قمة حادة.
وإليك بعض الأساطير المثيرة للاهتمام التي تحوم حول جبل الأفاعي في أذربيجان:
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تنص إحدى الأساطير المتعلقة بجبل الأفاعي أن تسميته تتعلق بالأفاعي التي كانت موجودة فيه
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قيل إنه كان للجبل القدرة على حماية الأشخاص الطيبين من الأشرار. وآنذاك، لم يكن عليهم سوى الاختباء بين صخور الجبل لتحميهم الأفاعي
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ورغم تمحور إحدى أساطير الجبل حول الأفاعي، إلا أن السكان يؤكدون في الوقت ذاته إلى عدم وجود الثعابين على الجبل إطلاقاً
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تتمحور أسطورة أخرى حول شكل قمة الجبل، والتي تبدو مقسومة إلى نصفين. وقيل إن سفينة نوح اصطدمت بالجبل أثناء انحسار الطوفان، ما تسبب بشكل القمة الحالي