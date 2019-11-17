دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة طيران الإمارات مؤخراً عما وصفته بـ"رحلة تاريخية"، من المقرر أن تحلق في الأجواء في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، فما الذي تحتفل به هذه الرحلة؟

وكشفت شركة طيران الإمارات يوم السبت عن دعوة للانضمام إلى رحلة خاصة ستقوم عبرها بتشغيل طائرة "إيرباص A380" لمرة واحدة في "رحلة تاريخية، وسابقة فريدة من نوعها"، وذلك احتفالاً باليوم الوطني وعام التسامح.

وتسعى شركة الطيران إلى جمع أكبر عدد من الجنسيات على تلك الرحلة، التي تُدعى "EK2019"، من أجل الاحتفال بالمجتمعات والثقافات المختلفة التي تعيش على أرض الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما هو مكتوب على موقعها الرسمي.

وبعد جمع أكبر عدد من الجنسيات على متن الرحلة، سوف تصطحبهم شركة الطيران في جولة ممتعة في أجواء الإمارات.

ولكونها رحلة مميزة، سيكون المظهر الخارجي للناقلة مميزاً أيضاً.

وسوف تحمل الطائرة ملصق "عام التسامح"، وهو يُظهر أشخاصاً من خلفيات وثقافات مختلفة ومتعددة وهم يمسكون بأيدي بعضهم البعض.

وسيظهر هذا الملصق على جانبي الطائرة.

وأشارت شركة الطيران إلى أنها تحتضن ما يصل إلى 50 جنسية مختلفة في كل رحلة تُسيرها عبر شبكة خطوطها انطلاقاً من مقرها الرئيسي في دبي، موضحة أنها توظف أشخاصاً من 160 جنسية، ما يجعلها صورةً لدولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.

وافتتحت طيران الإمارات الأبواب للمشاركة في هذا الحدث الفريد من نوعه للمواطنين والمقيمين في الإمارات، حتى تسنح لهم الفرصة للتسجيل حتى تاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني.