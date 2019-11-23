إليك القائمة المتوقعة لأكثر البلدان أماناً في عام 2020

نظرة على مطعم "طعام المهاجرين" على بعد أمتار من البيت الأبيض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صحيح أن عام 2019 لم ينته بعد، ولكن لا يعني ذلك أنك لا تستطيع التحضير لعطلاتك في عام 2020 من الآن! ومن حسن حظك، نشرت منظمة مخصصة بالسفر خريطة قد تفيدك في حال كنت مستعجلاً للتخطيط.

وأصدرت شركة "International SOS"، وهي شركة متخصصة في خدمات أمن السفر، خريطتها السنوية التي تُدعى "Travel Risk Map" الخاصة بالعام القادم.

وتستند الخريطة إلى المخاطر الطبية والمخاطر الأمنية خلال السفر، بما في ذلك الأمراض المعدية والعنف السياسي.

وتحتوي خريطتها المنسقة بالألوان على 5 فئات، تتراوح من خطر "ضئيل" إلى خطر "شديد".

ووفقاً لتنبؤاتها لعام 2020، أوضحت الشركة أن الدول الأكثر أماناً تتركز بشكل أكبر في نصف الكرة الشمالي.

وهي تتضمن بلدان مثل الدنمارك، والنرويج، وسلوفينيا، ولوكسمبورغ، وسويسرا.

مباني وجوانب من الهندسة المعمارية على طول نهر "Nyhavn" في كوبنهاغن بالدنمارك.

وأما الأماكن التي تُعتبر الأكثر خطورة، فهي تنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وهي تشمل أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والصومال، وسوريا.

ولا تتناسب بعض الدول مع فئة واحدة فقط، ولذلك، تم إعطائها تصنيفاً مختلطاً.

وتُعتبر دولتا المكسيك وكولومبيا مثالان على دول حصلت على تصنيف مختلط. وإن بعض المناطق في كلا البلدين معرضة لمخاطر متوسطة، بينما تتعرض مناطق أخرى لمخاطر عالية.

صورة لبحيرة "بليد"، وهي منطقة سياحية شهيرة في سلوفينيا.

وقال متحدث باسم "International SOS" لـCNN إن الخريطة صُممت حول زبائنها.

وأضافت الشركة: "من الواضح أنه يعكس مخاطر الموقع بشكل عام، ولكننا ننصح الزبائن بالقيام بأكبر قدر من البحث عن وجهاتهم".

وتم تصنيف المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والصين، ومعظم دول أوروبا بأنها منخفضة المخاطر، بينما اعتبرت مناطق عديدة من أفريقيا أنها ذات مخاطر متوسطة ومخاطر عالية.