إليك 10 من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض وأين يمكنك رؤيتها

فسحة من الأمل.. شابة تركض للقضاء على التشرد في نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من يحتاج إلى ما هو جديد ومُحسّن إذا كان يمكنك الاستمتاع بما هو قديم ومتقن الصنع؟ قد يرغب محبو السفر حول العالم قضاء بعض الوقت مع هذه الكائنات الحية التي تُعتبر سفراء من الماضي القديم.

ومن طائر سافر لمسافة ملايين الأميال للآن، إلى وردة نجت في وجه قصف جوي، إليك بعض الأشياء المثيرة للإهتمام التي يستطيع المسافرين المتفانين استكشافها حول العالم.

طائر بريّ: 68 عاماً تقريباً

يصل عمر الطائر ويزدام (Wisdom) إلى 68 عام تقريباً.

تُعتبر ويزدم (Widsom) أكبر طائر في العالم مؤكد وجوده في البرية، إذ وصل عمرها هذا العام إلى 68 عاماً تقريباً.

ومنذ تعريفها في عام 1956، سجل هذا الطائر من نوع "Laysan albatross"، أكثر من 3 ملايين أميال طيران، ويساوي ذلك 6 أضعاف المسافة إلى القمر والعودة منه.

وبين الهجرات المحيطية، تعود ويزدام في الخريف إلى محمية "Midway Atoll National Wildlife Refuge"، الذي يقع في الطرف الشمالي الأقصى لأرخبيل هاواي، لتربية فراخها.

حيوان أرضي: 187 عاماً تقريباً

يصل عمر السلحفاة جوناثان إلى 187 عام تقريباً.

يُعد جوناثان من أكثر السكان المحبوبين لجزيرة سانت هيلينا في جنوب المحيط الأطلسي. وولدت هذه السلحفاة في عام 1832 تقريباً، أي 5 أعوام قبل تتويج الملكة فيكتوريا.

ومنذ ذلك الحين، عاشت السلحفاة لتشهد 39 رئيساً أمريكياً.

وأتت هذه السلحفاة من جمهورية سيشل في المحيط الهندي ثم انتقلت إلى المحيط الأطلسي كهدية إلى حاكم جزيرة سانت هيلينا آنذاك في عام 1882.

ورد مزدهر: ألف و200 عام تقريباً

يُعتقد أن شجيرة الورد هذه زُرعت في ألمانيا في عام 815.

يُعتقد أن شجيرة الورد هذه في ألمانيا زرعت من قبل الملك لويس "الورع" في عام 815.

وتنمو الشجيرة بجانب كاتدرائية كاثوليكية مخصصة للقديسة ماري في هيلدسهايم، وهي قرية جميلة من العصور الوسطى تشتهر بكنائسها القديمة.

شجرة مزروعة: ألفين و300 عام تقريباً

تُعد هذه الشجرة واحدة من أكثر الأشجار تبجيلاً في العالم البوذي.

اختفت شجرة التين التي اختبر سيدارتا غوتاما، أو بوذا، التنوير تحتها في الهند. ولكن نمت قطعة منها، والتي تم حملها إلى سريلانكا في حوالي 250 قبل الميلاد، لتصبح واحدة من أكثر الأشجار تبجيلاً في العالم البوذي.

وذلك إضافةً لكونها أقدم شجرة معروفة ذات زراعة مسجلة في التاريخ.

شجرة لا تزال مثمرة: ألفين و500 عام تقريباً

لا تزال شجرة الزيتون هذه في جزيرة كريت على البحر الأبيض المتوسط تنتج محصولاً سنوياً من الزيتون إلى يومنا هذا.

سواءً زُرعت من قبل الإنسان أو من الطبيعية، نمت بذرة في جزيرة كريت على البحر الأبيض المتوسط لا تزال تنتج محصولاً سنوياً من الزيتون إلى يومنا هذا.

ولكن لا تقوم هذه الشجرة بإنتاج الثمار فقط، إذ أنها تجذب السياح، والزعماء الدينيين، الأولمبيين، بصحبة شجرتين بجوارها يقاربانها في العمر والمظهر.

عشب بري: 3 آلاف عام تقريباً

تبدو أعشاب "Yareta"، أو "llareta" كصخور مغطاة بالطحالب، ولكنها في الحقيقة شجيرات مزدهرة.

إن "Yareta"، أو "llareta"، التي تبدو كصخور مغطاة بالطحالب هي في الحقيقة شجيرات مزدهرة لها القدرة على تحمل الظروف التي تصاحب الارتفاعات الشاهقة في جبال الإنديز في بيرو، وبوليفيا، وتشيلي، وغرب الأرجنتين.

وبسبب معدل نموها البطيء، يُعتقد أن عمر أكبر شجيراتها يصل إلى 3 آلاف عام تقريباً.

شجرة واحدة: 5 آلاف عام تقريباً

يصل عمر شجرة "Methuselah" في جبال "وايت" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 آلاف عام تقريباً.

يصل عمر شجرة "Methuselah" في جبال "وايت" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 آلاف عام تقريباً. وهي تُعتبر أقدم كائن غير مستنسخ معروف في الكرة الأرضية.

ويظل مكان وجود الشجرة سراً علمياً يخضع لحراسة مشددة من أجل حمايتها، ولكن لا يزال بإمكانك أن تتجول بين نظرائها القدماء، وقد تعبر بجوار الشجرة ذاتها بدون أن تعلم.

حيوان حي: 15 ألف عام تقريباً

الإسفنج البركاني "Anoxycalyx joubini" في أنتاركتيكا.

إن الإسفنج البركاني في أنتاركتيكا "Anoxycalyx joubini" عبارة عن كتل بيضاء كبيرة تشبه براميل الجعة، أو براكين مُصغّرة.

وينتشر هذا المخلوق خلال مكموردو ساوند، ويعتمد عمره المُقدر على حجمه، وهو ينمو بمقدار قليل فقط كل عام.

غابة برية: 80 ألف عام تقريباً

"العملاق المرتعش" في ولاية يوتا الأمريكية.

يتكون "العملاق المرتعش" في ولاية يوتا الأمريكية من حوالي 50 ألف شجرة حور رجراج.

ومع ذلك، فإن البستان الذي يحتضن هذه الأشجار متطابقة وراثياً، وهي تشترك في نظام جذر واحد، ما يجعله كائناً واحداً.

وتبدو أشجار هذه الغابة كسجادةٍ زاهية خضراء وصفراء اللون تغطي مساحةً تتجاوز أكثر من 100 فدان خارج غابة "فيشلايك" الوطنية.

غابة مائية: 200 ألف عام تقريباً

تُعرف نبتة "Posidonia oceanica" باسم "عشب نبتون".

يُعتبر مرج الأعشاب مترامي الأطراف والذي يبلغ طوله 10 أميال بالقرب من إسبانيا أقدم الكائنات الحية المعروفة على وجه الأرض، وفقاً لعلماء الوراثة.

وتُعد نبتة "Posidonia oceanica"، التي تُعرف باسم "عشب نبتون"، مستوطنة في البحر الأبيض المتوسط.

ولكن تبرز منطقة تحتضن هذه النباتات بالقرب من جزيرة فورمينتيرا بسبب عمرها، إذ يُقدر أنه يصل إلى 200 ألف عام.