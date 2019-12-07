5 من أفضل الأماكن لقضاء عطلتك في أوروبا خلال فصل الشتاء

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتبر موسم الذروة للسياحة في أوروبا خلال أشهر الصيف الدافئة. ولكن، إذا كانت لديك قدرة تحمل عالية للطقس البارد، وتكره الحشود والازدحام، فقد يكون فصل الشتاء في أوروبا بمثابة النعيم بالنسبة إليك.

وإضافةً إلى ذلك، تميل الأسعار إلى الانخفاض في ذلك الوقت من العام. ولذلك، إليك 5 من أفضل الأماكن التي تستطيع زيارتها في أوروبا في يناير/كانون الثاني من عام 2020:

فلورنسا، إيطاليا

فلورنسا، إيطاليا.

تصبح فلورنسا بادرة خلال يناير/كانون الثاني، ولكن، من قال أنك يجب أن تخرج في الهواء الطلق؟ وبدلاً من ذلك، يمكنك الاستفادة من وقتك عبر قضاء الوقت في متاحف فلورنسا الشهيرة.

ومن المرجح أنك ستصادف طوابير انتظار أقصر بكثير في مختلف المتاحف، مثل "Uffizi Gallery"، و"Accademia Gallery".

ترومسو، النرويج

ترومسو، النرويج.

يمكنك أن تمتع كل حواسك لدى زيارة هذه الوجهة الشمالية النرويجية.

ويشهد شهر يناير/كانون الثاني، قدوم مهرجان موسيقي يُدعى "Arctic Light Festival". ويستمر هذا المهرجان الدولي من 23 يناير/كانون الثاني إلى 2 فبراير/شباط.

وأيضاً، تمكنك زيارة النرويج في هذا الوقت فرصة كبيرة لمشاهدة أضواء الشفق القطبي الساحرة.

ويمكنك أن تمتع حاستي الذوق والشم لديك خلال زيارة مطعم "Fiskekompaniet" الذي يركز على المأكولات البحرية الطازجة من القطب الشمالي.

مونت كارلو، موناكو

مونت كارلو، موناكو.

إن هذا الملاذ الساحلي يتمتع بسحره وجماله طوال العام، ولكن لدى عشاق السباقات سبباً إضافياً لزيارة المكان في يناير/كانون الثاني.

ومن الـ20 إلى الـ26 من يناير/كانون الثاني، سوف تحتضن مونت كارلو الجولة الـ88 من سباق رالي مونت كارلو.

قشتاد، سويسرا

قشتاد، سويسرا.

تحتضن قرية قشتاد العديد من النشاطات في يناير،كانون الثاني، ومنها مهرجان بالونات الهواء الساخن الذي يستمر من الـ25 من يناير/كانون الثاني إلى الـ2 من فبراير/شباط.

وستتمكن من مشاهدة البالونات الملونة في السماء السويسرية الزرقاء في الشتاء، أو ركوب البالونات بنفسك لرؤية منظر ساحر لجبال الألب الرائعة.

ويمكنك أن تشارك في نشاطات التزلج التي تقدمها هذه القرية في أي وقت خلال الشهر.

جزر الكناري، إسبانيا

جزر الكناري، إسبانيا.

تقع هذه الجزر فعلياً قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، ولكن نظراً لأنها تابعة لإسبانيا، فلها مكان في هذه اللائحة.

وإضافةً إلى شواطئها، يمكن للمرء التنزه عبر التضاريس البركانية الخلابة فيها، أو زيارة متنزه سيام المائي .

ولمحبي الموسيقى، سيقام المهرجان الدولي للموسيقى في نسخته الـ36 في الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني إلى 9 فبراير/شباط في هذه الجزر.