بعد تصويت المواطنين لصالح الاستقلال.. هل ستصبح هذه أحدث بلد في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من عشاق السفر، فربما سترغب في إضافة حلم جديد إلى قائمة رغباتك! وذلك بعد أن صوت مؤخراً مواطنو منطقة بوغانفيل ذاتية الحكم، في بابوا غينيا الجديدة، لصالح الاستقلال.

وكان الاستفتاء، الذي وضع في 11 ديسبمر/ كانون الأول، قد يساعد في جعل المنطقة دولة جديدة، رغم وجود بعض التحديات الكبيرة التي ينبغي تجاوزها.

كيف يمكنك السفر إلى أحدث بلد في العالم؟

تتألف بوغانفيل من مجموعة جزر صغيرة، التي تعد جزءاً اليوم من منطقة بابوا غينيا الجديدة، فهي كانت تُعرف سابقاً باسم مقاطعة جزر سليمان الشمالية.

وعلى الرغم من صعوبة الوصول إلى بوغانفيل، خاصة إذا كنت قادماً من أمريكا الشمالية وأوروبا، إلا أن المنطقة تتميز بشواطئ رائعة، خُصصت للسباحة وركوب الأمواج والتجديف.

ومن الممكن، في الوقت الحالي، التنقل بين بابوا غينيا الجديدة وبوغانفيل، دون الحاجة إلى التعامل مع الهجرة أو الجمارك، حيث لا توجد أي حدود صلبة بينهما.

وفي منطقة بابوا غينيا الجديدة، يمكنك الحصول على تأشيرة عند الوصول إذا كنت من سكان الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، ونيوزيلندا. ويتعين على المسافرين، الذين لا يحملون جواز سفر من الدولة المدرجة بالقائمة، تنظيم تأشيراتهم السياحية في وقت مبكر.

ولا يزال قطاع السياحة بهذه المنطقة جديد، وهذا في الواقع أمر رائع إذا كنت تريد زيارة مكان لم يزره أي شخص آخر في السابق. ولكن، لن تستطيع المكوث في مكان فخم للغاية أو الحصول على خدمة إنترنت منتظمة.

وأخيراً، لا تنسى أن تملك في حوزتك سيولة نقدية لأن أجهزة الصراف الآلي محدودة. وبالنسبة إلى اللغة الرسمية، فهي الإنجليزية، ولكن لا يتحدثها الجميع بطلاقة.