دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- بدأ عام 2020 بداية غير مبشرة بالنسبة إلى ركاب طائرة تابعة لشركة طيران "كندا إكسبريس" يوم الجمعة، إذ فقدت الطائرة إحدى عجلاتها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مونتريال الدولي، مما أجبر قائد الطائرة على العودة إلى المطار.

وكانت الرحلة رقم "8684" متجهة إلى Bagotville، والتي تقع على بعد حوالي 230 ميلاً إلى الشمال، عندما وقع الحادث، ولم يصب أي أحد بأذى خلال الرحلة.

والتقط أحد الركاب على متن الطائرة، وعددهم 49 راكباً، مقطع فيديو لسقوط العجلة من أداة الهبوط الرئيسية على الجهة اليسرى للطائرة، وشارك الراكب المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرفق الراكب مع مقطع الفيديو تعليقاً ساخراً وقال فيه: "أنا حالياً متواجد على متن طائرة فقدت للتو عجلة القيادة. عام 2020 يبدأ بداية مبشّرة".

واستطاع قائد الطائرة الدوران بالطائرة، من طراز "Dash 8-300"، في الجو ومن ثم الهبوط بأمان.

وقالت مانون ستيوارت، المتحدثة باسم شركة "Jazz" للطيران التي تشغل الرحلة في بيان :"حافظ الطيارون المتمرسون على السيطرة الكاملة على الطائرة".

وأشارت ستيوارت إلى أن الطيارين تدربوا جيداً على التعامل مع مثل تلك المواقف والاستجابة وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية.

واُستُدعيت سيارات الطوارئ "كإجراء احترازي".

وتابعت ستيوارت قائلة: "يقوم الموظفون في الصيانة لدينا في مونتريال بفحص شامل للطائرة لتحديد السبب والمضي قدماً بعمل الإصلاحات اللازمة".