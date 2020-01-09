دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هو جواز السفر الذي يفتح الأبواب لمختلف البلدان حول العالم أكثر من غيره؟ إنه جواز السفر الياباني!

وأطلق مؤشر "هينلي" العالمي، الذي يقيّم جوازات السفر الأكثر ملائمة للسفر بشكل دوري، تقريره الأول في العقد الجديد.

وتتواجد اليابان الآن في الصدارة، إذ أنها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة مسبقاً أو بتأشيرة لدى الوصول.

وتحتل الدول الآسيوية الصدارة في القائمة، مع وجود سنغافورة في المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث، إذ أنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة.

وتمتعت الدول الأوروبية أيضاً بحضور قوي في المراتب الـ10 الأوائل، مع تعادل فنلندا وإيطاليا في المرتبة الرابعة، بينما احتلت إسبانيا، ولوكسمبورغ، والدنمارك المرتبة الخامسة.

واحتلت كلا من السويد وفرنسا المرتبة السادسة.

وفي الوقت ذاته، تستمر الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة في الهبوط في هذه القائمة، إذ أنهما تعادلا في المركز الثامن بعيداً عن المركز الأول الذي تبوأتاه معاً في عام 2015.

وأشارت مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، مادلين سومبشن، في التقرير إلى أن صافي هجرة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة انخفض بنسبة 59% بين عامي 2015 و2018، وقد يُنسب ذلك إلى قلق مواطني الإتحاد الأوروبي من الاستقرار في المملكة المتحدة في ظل تهديد "بريكسيت".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر قصة نجاح للمؤشر خلال العقد الماضي، إذ أنها قفزت عبر 47 مرتبة على مدى الأعوام العشرة الماضية لتحتل المرتبة الـ18.

ويوفر الجواز الإماراتي الدخول إلى 171 دولة بدون تأشيرة، أو بتأشيرة لدى الوصول.

وأما المملكة العربية السعودية، فاحتلت المرتبة الـ66 في القائمة، ويوفر جواز السفر السعودي الدخول إلى 77 وجهة بدون الحصول على تأشيرة.

وقال رئيس "هينلي وشركاءه" في جنوب شرق آسيا والمدير المشارك دومينيك فولك إن "الدول التي تتبنى هذا الواقع الجديد لإمكانية التنقل العالمي تزدهر، مع تمتع مواطنيها بقوة جواز سفر متزايدة باستمرار، وحرية السفر، إضافةً إلى مجموعة من المزايا التي تأتي معها".

ومع ذلك، يشير التقرير إلى وجود فجوة متزايدة عندما يتعلق الأمر بحرية السفر، وتلك الفجوة هي الأوسع على الإطلاق بعد إطلاق المؤشر في عام 2006.

وعلى سبيل المثال، إن الفرق بين عدد الوجهات التي يستطيع حامل جواز السفر الياباني الدخول إليها وأضعف جواز سفر في العالم، أي أفغانستان، هو 165 وجهة، إذ يستطيع حاملو الجواز الأفغاني دخول 26 دولة فقط بدون تأشيرة، أو بتأشيرة لدى الوصول.

وإليك لائحة بأقوى وأفضل جوازات السفر لامتلاكها في عام 2020:

اليابان (191 وجهة) سنغافورة (190) كوريا الجنوبية، وألمانيا (189) إيطاليا، وفنلندا (188) إسبانيا، ولوكسمبورغ، والدنمارك (187) السويد، فرنسا (186) سويسرا، والبرتغال، وهولندا، وإيرلندا، والنمسا (185) الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والنرويج، واليونان، وبلجيكا (184) نيوزيلندا، ومالطا، وجمهورية التشيك، وكندا، وأستراليا (183) سلوفاكيا، وليتوانيا، وهنغاريا (181)

وإليك لائحة بأسوأ جوازات السفر:

100. كوريا الشمالية، والسودان (39 وجهة)

101. نيبال، الأراضي الفلسطينية (38)

102. ليبيا (37)

103. اليمن (33)

104. الصومال، باكستان (32)

105. سوريا (29)

106. العراق (28)

107. أفغانستان (26)