ألق نظرة على الصور الفائزة في مسابقة مصور السفر لعام 2019

نشر السبت ، 25 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من صور لتجمع طيور النعام على الشاطئ في أوروبا، إلى قردة تخضع للعلاج في إندونيسيا، إليك نظرة إلى الصور الفائزة بجوائر مسابقة مصور السفر لعام 2019 .

وتستقطب هذه المسابقة السنوية أعمال فوتوغرافية من مصورين هواة، وشبه محترفين، إضافةً إلى مصورين محترفين من أكثر من 140 دولة حول العالم.

وتحكم على الصور لجنة عالمية من خبراء التصوير، بما في ذلك المصور الحائز على جائزة بوليتزر، إسدراس م. سواريز.

صورة إغناسيو بالاسيوس لمنتزه "لينسويس مارنيانسيس" الوطني في البرازيل.

وقسمت المسابقة إلى فئات مختلفة، وهي تتضمن 4 أقسام خاصة بالملفات، وهي "فن السفر"، و"كوكب مهدد بالانقراض"، و"أشخاص وثقافات"، و"تشويق ومغامرات".

حصدت المصورة الإسبانية كايتي غوميز كاتالينا على الجائزة الكبرى، وتتضمن صورها أعضاء قبيلة "Batwa" في أوغندا، والذي يتميز أفرادها بقصر القامة.

وحصدت المصورة الإسبانية كايتي غوميز كاتالينا على الجائزة الكبرى، وذلك بفضل ملف رائع يتضمن صوراً من قبيلة "Batwa" في أوغندا التي تتميز بقصر قامة أفرادها، إضافة إلى صورة خلابة لمتحف اللوفر في باريس في يوم ممطر.

مواهب واعدة

صورة لفلوريان ليدوكس تُظهر دباً قطبياً في كندا.

وقالت غوميز: "أنا أنظر إلى العالم ليس لأشهد بما أراه فقط، ولكن.. من أجل التعبير عن منظور شخصي، أو وجهة نظر، أو تفسير، وليس مجرد تمثيل".

وفاز المصور الصحفي البلجيكي ألاين شرودر بالجائزة الخاصة بفئة "كوكب مهدد بالإنقراض"، بفضل صورته لقردة "أورانغوتان" يتم علاجها في مركز الحجر الصحي الخاص بـ"SOCP" شمال سومطرة بإندونيسيا.

قردة "أورانغوتان" تخضع للعلاج في إندونيسيا.

وأما مصور الحياة البرية، ويل بورارد لوكاس، والمصورة الهاوية، سومي دوها، ففاز كلاهما في فئة "الغسق حتّى الفجر".

صورة لمصور الحياة البرية ويل بورارد لوكاس.

وتضمنت المسابقة جائزة خاصة للمصورين الشباب، والتي فازت بها إنديغو لارمور من إيرلندا، التي تبلغ من العمر 11 عاماً.

تبين صورة إنديغو لارمور من إيرلندا، التي تبلغ من العمر 11 عاماً، رجل يشرب الشاي في كولكاتا، بالهند.

وقالت لارمور: "كوني طفلة يعني أنني أنظر إلى مختلف الأنشطة اليومية من منظور مختلف".

وأضافت الإيرلندية: "عندما أكبر، أنا أرغب بأن أكون مصورة، وأن أسلط الضوء على القضايا البيئية، وأروي قصص الأشخاص الذين أقابلهم عبر الصور".

وأما صورة المصور التجاري ومصور السفر روبن يونغ، والتي تُظهر صورة رجل وامرأة في شوارع "هافانا القديمة" في كوبا، ففازت بفئتين، وهما: فئة "حياة الشارع"، وجائزة "خيار الشعب" التي تم التصويت عليها عبر الإنترنت.

فازت هذه الصورة لروبن يونغ في "هافانا القديمة" بكوبا، بجائزة "خيار الشعب" (People's Choice) التي تم التصويت عليها عبر الإنترنت.

وتضمنت فئات أخرى جائزة للصور التي تم التقاطها بواسطة هاتف ذكي، أو عبر جهاز لوحي.

ومُنحت الجائزة إلى المصور الأمريكي بنجامين شول، وذلك بفضل صورته لطيور النحام في أوروبا.

التقطت هذه الصورة لطيور النحام في أروبا بواسطة هاتف "آيفون".

وتتضمن جوائز المسابقة كاميرات "Fujifilm XT-3"، ورحلة استكشافية بحرية في النرويج، ورحلة مدتها 10 أيام إلى مهرجان "Xposure" للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة.