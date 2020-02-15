لا وجود لها في الحقيقة.. إليك معالم بنيت لجذب السياح فقط

شاهد..أول رجل يسبح في بحيرة جليدية في أنتاركتيكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما يأتي الأمر إلى المعالم السياحية، تكون بعض الأشياء مصنوعة من أجل ترفيه السياح وكاميراتهم، تماماً مثل المنتزهات الترفيهية، وناطحات السحب الشاهقة.

ولكن، ما الذي يحصل عندما يأتي شخص إلى مدينتك على أمل زيارة معلم غير موجود على أرض الواقع؟

يمكننا النظر إلى مدينة فيرونا الإيطالية للإجابة عن هذا السؤال.

وتعرّف المسافرون إلى هذه المدينة في البداية هذه المدينة بعد دراستهم لمسرحية "روميو وجولييت" للكاتب الشهير شكسبير.

وكنتيجة لذلك، حرص العديد من السياح على وضع فيرونا ضمن خطة سفرهم فقط ليكتشفوا أن جولييت مجرد شخصية خيالية لم تكن موجودة في الحقيقة، وأنها لم تعش في إيطاليا قط.

منزل جولييت في مدينة فيرونا الإيطالية.

وقرر مسؤولون في فيرونا بناء "منزل جولييت" لأولئك المسافرين، وكان المشروع ناجحاً، إذ أنه من أكثر الوجهات الجاذبة في المدينة.

وقد يكون هذا هو المنطق وراء بعض المواقع السياحية الأكثر شعبية في العالم.

وإليك بعض المواقع السياحية التي بُنيت خصيصاً من أجل السياح، وكاميراتهم، وربما لمحافظ نقودهم أيضاً.

"221 بي"، شارع بيكر

"221 بي"، شارع بيكر، في لندن.

وقد يكون عنوان شيرلوك هولمز في لندن الأمر الوحيد الذي يحظى بالشهرة ذاتها لقبعته الأيقونية.

وفي حي مارليبون الفاخر بالقرب من حديقة "ريجنت بارك"، يشهد "منزل" هذه الشخصية الخيالية زيارة العديد من معجبيه من جميع أنحاء العالم.

ومنذ ذلك الحين، أعطت مدينة ويستمنستر عنوان "221 بي"، شارع بيكر، إلى متحف شيرلوك هولمز.

البحيرة الزرقاء، أيسلندا

"Blue Lagoon"، أيسلندا.

وتوجد الينابيع الساخنة الطبيعية في كل مكان في أيسلندا، ما عدا أكثر مكان ملائم في البلاد، أي بجوار مطار "كيفلافيك" الدولي.

ولدى دخول البحيرة الزرقاء (Blue Lagoon)، سوف تدخل ينبوعاً ساخناً خارجياً من صنع الإنسان، وهو يتضمن مميزات أخرى مثل منتجع صحي، وفندق فاخر.

ومع أنه ليس ينبوعاً حقيقياً، إلا أنه دافئ ومريح.

تمثال "تيان تان بوذا"

تمثال "تيان تان" بوذا، الصين.

وليست أيسلندا المكان الوحيد الذي يُرغب في وجهة جاذبة توجد بالقرب من المطار بشكل ملائم.

وعندما نقلت مدينة هونغ كونغ مطارها من منطقة كولون المكتظة بالسكان إلى جزيرة لانتاو النائية، أصبح المطار بعيداً عن وسط المدينة.

وكان الأمر رائعاً من ناحية القدرة على توسيع المدرجات، ولكنه أثر بقدرة المسافرين على العثور على أمر ممتع للقيام به في المكان المحيط بهم، ولذلك، تمت إضافة تمثال بوذا برونزي إلى المكان.

و تم الانتهاء من بناءه في التسعينيات، ومع ذلك، إلا أنه يبدو وكأنه بُني منذ قرون.

ومع أن التمثال جديد، إلا أن دير "بو لين" سبق التحضر الهائل الذي شهدته المدينة، وهو يستفيد من التدفق الجديد للسياح.

صخرة "بليموث" في الولايات المتحدة

صخرة "بليموث" في الولايات المتحدة.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ400 لوصول المستوطنين الأوروبيين إلى مستعمرة ماساتشوستس.

ومع ذلك، هناك بعض الخلاف حول المكان الذي توقف فيه المستوطنون أولاً.

ومع أنهم وصلوا إلى ساحل "كيب كود"، إلا أن المستوطنين الأصليين لم يذكروا الموقع بالتحديد، أو ما إذا كانت هناك صخرة هناك.

ونشأ "الموقع الشهير" لصخرة "بليموث" في القرن الثامن عشر، ويتعلم التلاميذ في مدارس الولايات المتحدة عن القصة ثم يصلوا إلى حجر مخيب للآمال إلى حد ما.

ورغم حجم الصخرة الصغير، إلا أن إرثه لا يزال مستمراً.

موكب يوم الموتى في المكسيك

موكب يوم الموتى في المكسيك.

ويُعد يوم الموتى عطلة حقيقية، ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في جميع أنحاء المكسيك، وفي أماكن أخرى في أمريكا اللاتينية.

ومع ذلك، فتم إنشاء موكب "El Dia de los Muertos" في مكسيكو سيتي من أجل فيلم جيمس بوند بعنوان "Spectre"، والذي تم إطلاقه في عام 2015.

وظهر الموكب الملون في بداية الفيلم، وبسبب شعبية بوند حول العالم، قررت مكسيكو سيتي الاستمرار في تنظيم الموكب.

وفي عام 2016، ظهر 250 ألف سائح لمشاهدة الموكب والمشاركة فيه.

البندقية في مختلف المواقع في العالم

نسخة من البندقية الشهيرة في الصين.

والبندقية الحقيقية تغرق، وذلك بسبب الماء وتأثير السياحة المفرطة.

ومع ذلك، فإن نسخ البندقية الأخرى في لاس فيغاس، وماكاو، ودبي، وداليان بالصين على ما يرام.

وقامت الصين بعمل نسخ لمختلف البلدات حول العالم على أراضيها، ما يسهل على المسافرين الصينيين زيارة تلك الأماكن دون تأشيرة، أو الحاجة إلى تذكرة طيران باهظة الثمن.

وتوجد نسخة لقرية إنجليزية ريفية تُدعى "Thames Town" خارج شنغهاي على سبيل المثال، ونسخة من قرية "هالستات" النمساوية في لويانغ.