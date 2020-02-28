ما سبب اختيار السعودية 51 دولة فقط في التأشيرة السياحية الجديدة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، مؤقتا إصدار التأشيرات السياحية التي تمنح إلكترونيا لـ7 دول من أصل مجموعة من 51 دولة مشمولة بهذا النوع من التأشيرات.

وعددت وزارة السياحة في تقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الدول التي توقف إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية لمواطنيها، وهي كالتالي:

1- الصين

2- إيطاليا

3- كوريا

4- اليابان

5- ماليزيا

6- سنغافورة

7- كازاخستان

وأعلنت الوزارة "استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا"، مؤكدة "عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة".

أما حاملو التأشيرة الأمريكية والبريطانية والشنغن، فأوضحت الوزارة أنه "يمكنهم التحقق من إمكانية الحصول على التأشيرة السياحية من خلال الهاتف السياحي المشار إليه سابقا".

وبينت السياحة السعودية الهدف النهائي هو "توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى.. وهذا الأمر ينسجم مع توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره فيها لا سمح الله".