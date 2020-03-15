دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الفنانة غادة عبد الرزاق مقطع فيديو طريف يجمعها بالفنانة فيفي عبده على متن الطائرة، قبل أن ترتدي الأخيرة كمامتها كوسيلة وقاية من فيروس كورونا.

وظهرت عبد الرازق، خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام"، خلال جلوسها على مقعد الطائرة وهي ترتدي القفازات والكمامة الواقية، بينما تجلس بجانبها عبده وتحمل في يدها الكمامة التي وصفتها بـ"اليشمك"، أي غطاء الفم.

وقالت عبده خلال المقطع، ممازحةً متابعي عبدالرزاق :"قبل ما أحط اليشمك ده يلا كورونا خمسة مكرونا"، لتشير بيدها بحركتها المعروفة.

وعلّقت عبد الرازق على الفيديو، مخاطبةً عبده، قائلة: "أنضف قلب في الدنيا وجميلة وجدعة، وبمليون راجل وأخف دم.. حبيبتي فيفي عبده بحبك".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها عبدالرزاق الكمامة الواقية، إذ سبق لها ارتداء الكمامة على متن الطائرة، مع مدير أعمالها، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

بينما ظهرت عبده بالكمامة من قبل، من خلال صورة سيلفي مع الممثل المصري عمرو سعد، داخل مطار القاهرة الدولي، التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "انستغرام"، وعلّق عليها ساخراً : "حفلة التنكر".