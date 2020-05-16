إيطاليا ترفع قيود السفر منها وإليها اعتبارا من 3 يونيو

بعد انتشار فيروس كورونا..مياه بلون أحمر تتدفق من الصنابير في إيطاليا

مراسل CNN يوثق رحلته مع قيود كورونا.. هل بات ذلك مستقبل السفر؟

هذا هو شكل السفر بين المدن الأوروبية في زمن كورونا

روما، إيطاليا (CNN)-- أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، أنها قررت رفع قيود السفر من وإلى الدول الأجنبية اعتباراً من 3 يونيو/حزيران، والتي كانت قد فرضتها ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخفف مرسوم وافقت عليه الحكومة السبت تدريجياً جميع القيود المفروضة على حركة الأشخاص، وذلك بعد أن كانت سارية منذ 9 مارس/آذار الماضي.

وسيُسمح للأشخاص بالتنقل داخل الإقليم الذي يعيشون فيه بدون قيود من 18 مايو/أيار الجاري، ولن يحتاجوا إلى الإشارة للسبب وراء أهمية قرارهم بالسفر للشرطة بعد الآن.

وفي 3 من يونيو/حزيران، سيتم رفع السفر داخل الدولة أيضاً، وسيتمكن الأشخاص من الانتقال من إقليم إلى آخر.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة مفوضة للحد من السفر من وإلى المناطق التي تشكل مخاطر وبائية عالية.

ويؤكد المرسوم الحكومي فرض حجر صحي إلزامي على الأشخاص المصابون بفيروس كورونا، وأولئك الذين اختلطوا بشخص مصاب. ولا تزال التجمعات الضخمة في الأماكن العامة، والمساحات المفتوحة أمام الملأ ممنوعة.