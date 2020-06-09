طيار يوجه تحية فريدة من نوعها لروح جورج فلويد في سماء كندا..كيف ظهرت؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه طيار تحية فريدة من نوعها لروح جورج فلويد فوق سماء كندا باتباع مسار طيران يتخذ شكل قبضة مرفوعة.

وحلّق الطيار، ديميتري نيوناكيس، إلى سماء مقاطعة نوفا سكوشا الكندية، يوم الخميس، حاملاً رسالة شخصية إلى فلويد.

وأوضح نيوناكيس لـ CNN أنه اختار القبضة لأنها تمثل رمزاً للحركة المناهضة للعنصرية.

وقال نيوناكيس إنه علينا جميعاً أن نتحدث علناً عن العنصرية ويجب أن ننهيها، مضيفاً "لا توجد حدود عندما يتعلق الأمر بالعنصرية".

ورسم نيوناكيس تخطيط الصورة عبر أحد التطبيقات، ثم اتبع المسار الذي يتخذ شكل القبضة بطائرته.

وأشار الطيار إلى أن الأمر استغرق ساعتين ونصف الساعة بسرعة 150ميلاً في الساعة لإنهاء الصورة.

ونظراً لأن الرسم تم على مسار رحلة، لم يتمكن سوى الرادار من الكشف عن الرسمة.

وقام موقع "FlightAware.com" بتتبع مسار الطيار خلال رحلته بالكامل وتوثيق الصورة المكتملة عندما عاد إلى الأرض.

كما أوضح نيوناكيس أن الصورة تعد ببساطة تعبير عن مشاعره لأسبابه الخاصة ولا علاقة لها بالسياسة.

وقال نيوناكيس: "أشعر بالحاجة إلى التحدث علناً وطريقتي هي الطيران، وأضاف أنه على الرغم من أنه لن يتمكن أحد من رؤيته، إلا أن الأمر يجعله يشعر بالارتياح.

ورسم نيوناكيس صوراً أخرى في السماء للتعبير عن ردة فعله تجاه الأحداث المأسوية، بما في ذلك في أبريل/نيسان الماضي، عندما قتل 9 أشخاص خلال هجوم في نوفا سكوشا في كندا.