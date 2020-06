وزارة السياحة المصرية تُطلق جولة افتراضية لأحد أجمل مقابر مصر القديمة

View this post on Instagram

استمتع معنا بجولة خاصة جدا داخل واحدة من أجمل مقابر الدولة القديمة، التي مازالت تحتفظ بدقة نقوشها واحتفاظها بألوانها. وقد زينت جدران المقبرة بمناظر متنوعة من الحياة اليومية. انها مقبرة "تي" أحد كبار الموظفين من الأسرة الخامسة (2494-2345 ق.م)، والذي شغل منصب المشرف على أهرامات ومعابد الشمس في أبو صير. وتوجد المقبرة في منطقة سقارة الأثرية، وتم اكتشافها عام 1877 علي يد عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت. شكرا Virtual Mid East استمتع بهذه الجولة في ال bio و الhighlights Enjoy a special tour today inside the Tomb of Ty in Saqqara. Discovered in 1877, by the the famous French archeologist Auguste Mariette, this tomb is considered as one of the most spectacular tombs of the Old Kingdom due to the splendor and precision of its inscriptions and the preservation of its colors. Ty was a Fifth Dynasty (c.2494–2345 BC) senior official, who served as supervisor of the pyramids and sun temples of Abusir. You will find this virtual tour in our bio and highlights. Thank you Virtual Mid East. #staysafe #ExperienceEgyptSoon https://my.matterport.com/show/?m=yc1fJfrKnBP