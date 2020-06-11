وزارة السياحة المصرية تُطلق جولة افتراضية لأحد أجمل مقابر مصر القديمة

بعد ترميم استمر 14 عامًا.. مصر تعيد فتح هرم زوسر الأقدم في العالم أمام الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية، مساء الأربعاء، جولة افتراضية جديدة من داخل أحد أجمل المواقع الفرعونية القديمة، وهي مقبرة "تي" التي تقع بمنطقة سقارة الأثرية في مصر.

في اطار المباردة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار أواخر شهر مارس الماضي لإتاحة بعض المواقع والمتاحف الأثرية عبر... Posted by ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ on Wednesday, June 10, 2020

وتبرز الجولة الافتراضية مقبرة "تي" التي تتميز بدقة نقوشها واحتفاظها بألوانها، وتتزين جدران المقبرة بمناظر متنوعة من الحياة اليومية، ومن أهمها مناظر الزراعة، وصناعة السفن، والرعي، وتسمين الطيور، وفقاً للمنشور الصادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

ويعد "تي" أحد كبار الموظفين من الأسرة الفرعونية الخامسة، التي يعود تاريخها إلى حوالي 2494 إلى 2345 قبل الميلاد، إذ شغل منصب المشرف على أهرامات ومعابد الشمس في أبو صير. واكتُشفت المقبرة عام 1877 على يد عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت، وفقاً لمنشور الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام".

وتتألف مقبرة "تي" من حجرة، تعرف بحجرة السرداب، وجد بها 3 تماثيل لـ "تي" التي تبدو وكأنها تشهد تقديم القرابين التي تقدم له من خلال نافذة صغيرة في جدار حجرة السرداب. وقد نحتت حجرة الدفن أسفل المقبرة وبها التابوت الضخم المنحوت من الحجر الجيري، وفقاً لمنشور الوزارة عبر "فيسبوك".

وتأتي هذة الجولة الافتراضية لمقبرة "تي" في إطار المباردة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية أواخر شهر مارس/أذار الماضي لإتاحة بعض المواقع والمتاحف الأثرية عبر صفحاتها الرسمية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع الفيديو التعريفية والجولات الافتراضية مساء الأربعاء من كل أسبوع، وفقاً لما ذكر عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك".