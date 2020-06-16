لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أطلقت المفوضية الأوروبية موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا لدعم السفر عبر أوروبا، حيث يوفر معلومات حول القيود الحدودية والتدابير الصحية المعمول بها في جميع أنحاء القارة.

وسيحتوي التطبيق، الذي يحمل اسم "إعادة فتح الاتحاد الأوروبي"، على تفاصيل حول المطارات المفتوحة، وما يتعين على المسافرين القيام به عند الوصول إلى بلد ما، وما إذا كان يتعين على المسافرين الدخول في فترة الحجر الصحي أو إجراء اختبار فيروس كورونا. كما سيقدم تحديثات حول وسائل النقل العام، والخدمات غير الضرورية مثل المطاعم والمعالم الثقافية.

وقالت ماريا غابرييل، المفوضة الأوروبية للثقافة، إنه "مع عدم وجود إمكانية للسفر ومع إغلاق معظم الأماكن خلال الأشهر الماضية، تضررت الثقافة والسياحة بشدة".

وتساهم السياحة بما يصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي. ومع وصول 563 مليون زائر دولي في 2018، فإن أوروبا هي المنطقة الأكثر زيارة في العالم بغرض السياحة.

وتأمل المفوضية الأوروبية أن يشجع التطبيق الأشخاص على التخطيط "لعطلاتهم ورحلاتهم خلال هذا الصيف وما بعده" أثناء إدارة المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا.

وبدأت إعادة فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي من اليوم، فيما سيتم فتح الحدود الخارجية تدريجيًا اعتبارًا من 1 يوليو تموز.