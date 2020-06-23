دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف البعثة الأثرية المصرية لعدد من أفران الحرق دائرية الشكل من الطوب اللبن، بالإضافة إلى سور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر، وذلك أثناء أعمال مشروع ترميم وإحياء طريق المواكب الكبرى، المعروف باسم طريق الكباش بالأقصر.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، أنه عُثر على الأفران والسور بمنطقة نجع أبو عصبة، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن هذه الأفران كانت تستخدم في تصنيع الفخار أو "الفيانس"، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

اكتشاف أفران حرق دائرية الشكل من الطوب اللبن عليها آثر حرق بمنطقة طريق الكباش بالأقصر

أما بالنسبة للسور، فقد وُجد غرب طريق المواكب الخاص بمعبد "خونسو"، ويبلغ طوله حوالي 30 متراً، بارتفاعٍ يبلغ مترين ونصف، وعرض يبلغ 3 أمتار، ويتكون من 17 مدماكاً من الطوب اللبن، بحسب البيان.

اكتشاف سور ضخم من الحجر اللبن من العصر الروماني والمتأخر بمنطقة طريق الكباش بالأقصر

وقد عثرت البعثة أيضاً على جدار بُني من 3 مداميك من كتل الحجر الرملي، والذي يعد امتداداً للجدار الذي كان يحمي الضفة الشرقية للنيل من تغير مناسيب نهر النيل خلال مواسم الفيضان، ويمتد هذا الجدار من أمام معبد الكرنك شمالاً، وحتى معبد الأقصر جنوباً، بمحاذاة طريق المواكب الكبرى بطول حوالي 3 كيلومترات، وفقاً للبيان.

كشف أثري جديد بمنطقة طريق الكباش في الأقصر

وأكد وزيري على أن فريق العمل قد التزم باتخاذ كافة تدابير الوقاية والحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، إذ التزم العاملون بالمشروع بوضع الكمامات واتخاذ مسافات التباعد الاجتماعي أثناء القيام بأعمال الحفر.

والجدير بالذكر أن أعمال الحفر بمناطق متفرقة من طريق الكباش مستمرة منذ عام 2017، وذلك للكشف عن جميع الكباش الموجودة به، في إطار مشروع إحياء طريق الكباش تمهيداً لافتتاحه قريباً.