بهاواي.. الحجر الصحي الإلزامي غير ضروري عند استيفاء هذا الشرط

كيف تقع في حب جزيرة أواهو في هاواي؟

هي طريقة التعبير القصوى عن الحب بهاواي.. هل تعرف ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكنك وأخيراً الذهاب إلى هاواي بدون الخضوع للحجر الصحي، وذلك في حال كانت نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الخاصة بك سلبية.

ومنذ ظهور جائحة فيروس "كوفيد-19"، كانت هاواي جادة في إبقاء الفيروس بعيداً.

ولذلك، فرض حاكم هاواي، ديفيد إيج، حجرا صحيا إلزاميا مدته 14 يوم للزوار، والعائدين، والمقيمين في 26 مارس/آذار، كما أنه مدد الحجر الصحي إلى 31 يوليو/تموز.

"فور سيزونز هوالالاي" في هاواي.

وأعلن إيج الأربعاء عن تعديل الحجر الصحي الإلزامي بشكل من المحتمل أنه وضع ابتسامة على وجوه الزائرين، والعائدين، والشركات المحلية لأول مرة منذ 3 أشهر، فقال: "اعتباراً من 1 أغسطس/آب، لن يخضع المسافرون الذين لديهم اختبار كوفيد-19سالب وصالح إلى الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوم".

ومع أن التفاصيل الإضافية لا تزال في طريقها، إلا أن هذا التطور هو أول علامة لعودة هاواي لطبيعتها إلى حد ما منذ أن توقفت السياحة في الربيع الماضي.

تقع أكثر المنحدرات البحرية ارتفاعاً في العالم في مولوكاي في هاواي.

في الشهر الماضي، بدأت ولاية هاواي استكشاف جدوى عمل "فقاعة" سفر مع اليابان، والذي من شأنه السماح للسياح اليابانيين بتجاوز الحجر الصحي عند موافاة معايير معينة.

ويبدو أن تصريح إيج يبطل ضرورة إنشاء "فقاعة"، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء.

ومع ذلك، إلا أنه أكد أن هاواي بحاجة إلى استعادة تلك الدولارات السياحية.

إلا أن إيج لا يزال حريصاً بشأن عمل كل ما في وسعه لحماية صحة، وأمان، ورفاهية كل من المقيمين والزوار على جزر هاواي على حد سواء.

وقال إيج: "تظل صحة مجتمعنا محور تركيزنا الأساسي"، ثم أضاف: "لقد حان الوقت للعمل معاً لضمان إمكانية افتتاح أعمالنا المحلية بأمان للمسافرين القادمين".