5 أماكن غير متوقعة يمكنك زيارتها في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما تزين أفق دبي بعدد من المباني المعمارية المميزة، التي تفاجئ ساكنيها بمختلف التصاميم والابتكارات.

واليوم، تشهد المدينة عمليات استكمالية لبناء برج "ذا لينك" الأفقي المعلق، وهو يعد الأطول في العالم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنجزت شركة تطوير العقارات، "إثراء دبي"، المرحلة الأخيرة من عملية جر وتجميع وحدات هيكل مبنى "ذا لينك" الأفقي، ليصل طوله إلى حوالي 189 متراً.

وبذلك أصبح المبنى جاهزاً ليتم رفعه 100 متر فوق سطح الأرض، ويأخذ شكله النهائي بعد إضافة منصة ناتئة سيعلن عن طولها لاحقاً.

وأوضحت "وام" أن المبنى مستقر حالياً فوق "جسر السعادة" في مركز دبي المالي، وهو يخضع للمسات فنية أخيرة، استعداداً لعملية الرفع في وقت لاحق من هذا العام.

وتم جر وتجميع سلسلة من الوحدات الفولاذية استعداداً لرفعها، حيث وصل الوزن الإجمالي لهيكل المبنى 7,100 طن، عند استكمال عملية الجرّ الأخيرة، مسجلاً بذلك أثقل وزن له.

وذكرت "وام" أن عملية جر الوحدة الأخيرة قد تطلبت توليد قوة بلغت 500 طن، حيث قام بتنفيذها فريق من الخبراء في مجال الهندسة والبناء والمقاولات.

وحاز التصميم الجريء لمشروع "ون زعبيل" على جوائز مثل "أفضل مشروع ابتكاري للعام" في جوائز الابتكار في مجال البناء 2019، ويعد بمثابة خطوة للأمام وفقاً لخبراء الصناعة.

ويقول أحد المدراء في مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، جيسون جابل، إن تصميم المباني الشاهقة أصبح أكثر جرأة على مر السنين عندما يتعلق الأمر بعناصر الدعائم المعلقة، مثل تلك الموجودة في مبنى مارينا باي ساندز في سنغافورة، وما نراه الآن في مشروع "ون زعبيل".

وتأمل شركة "إثراء دبي" أن تشيد معلماً بارزاً لمنافسة المعالم السياحية في المدينة. وتجذب الزوار إلى المجمع الأوسع، والذي سيشمل مراكز التسوق والفنادق الفخمة والأماكن الترفيهية.