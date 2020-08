دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما تكافح الأسر العادية من أجل خلق التوازن بين أوقات العمل والدراسة، وكل ما بينها، يختار الأشخاص الأكثر ثراءً التعليم عن بعد.

وبالنسبة للآباء الذين يستطيعون العمل عن بعد من أي مكان، وتحمل الكُلفة الباهظة للمكوث في فندق فخم لأسابيع أو لأشهر، تُقدم بعض المنتجعات الفخمة حزم تتضمن تجارب تعليمية للطلبة الأثرياء.

بيئة تعلم مختلفة

"Conrad Punta de Mita" في المكسيك.

إذا كنت تمكث في مكان معين بالفعل، فلماذا لا تفعل ذلك في مكان تتمكن فيه من تعلم الجبر بجانب المسبح؟ أو حتى التدرب على اللغة الفرنسية بين دروس التجديف؟

وقد يكون للابتعاد عن المنزل لفترة طويلة بعض الجوانب السلبية، لا سيما الحنين إلى الوطن.

ولكن، بالنسبة للعائلات التي تفكر في التخطيط لفصل دراسي كامل عن بعد، تتفوق الإيجابيات على السلبيات.

وقالت أستاذة علم الاجتماع في كلية "هولي كروس"، ومؤلفة الكتاب القادم "The World is Our Classroom: Extreme Parenting and the Rise of World Schooling"، جيني جيرمان مولز: "يمكن أن يكون تغيير المشهد الدراسي أمرًا تعليميًا ومُعززًا".

وأضافت: "ستكون معرضاً للغات ومأكولات وثقافات مختلفة، وتحديات مختلفة تعمل على توسيع منطقة الراحة الخاصة بالأطفال".

التجربة في أمريكا الجنوبية

"Vik Retreats" في أوروغواي.

في حال لم يتمكن طفلك من حضور المدرسة بشكل شخصي، وكان لديك المال الكاف للمكوث في أي مكان حول العالم، ما الذي يمنعك من قضاء فترة الخريف في أوروغواي؟

وتتضمن الخيارات فندق "Estancia Vik" الذي بُني على الطراز الإسباني.

ويمكن لهذا العقار استيعاب 24 شخصًا، ويحتوي على وسائل راحة ملائمة للأطفال، مثل ملعبي تنس، ومسبح، وغرفة ألعاب.

ويكلف هذا الفندق 6 آلاف دولار لليلة الواحدة، وقد تصل كلفة الإقامة لمدة 30 ليلة إلى 180 ألف دولار.

ويعمل الفندق مع مجموعة من المدارس الدولية المحلية للتزود بالمعلمين، بما في ذلك مدربين يستطيعون تعليم اللغة الإسبانية.

وبدلاً من حصص الفن، يتمكن الضيوف من القيام برحلات بصحبة مرشدين في متحف "Pablo Atchugarry" القريب، أو "Galeria Sur"، إضافةً إلى زيارة استوديوهات فنانين مختلفين.

وبدلاً من درس النشاط البدني، يوفر الفندق أنشطة مثل التجديف بالكاياك، وركوب الخيل، والغولف، وغيرها.

الدراسة بين الشمس والرمال

منتجع "Marriott Cancun" في المكسيك.

ويمكن للعائلات أخذ فندق "Conrad Punta de Mita"، على الساحل الغربي للمكسيك بعين الاعتبار أيضاً.

وعند الترحيب بالضيوف، سيوفر الفندق أيضًا برنامجًا تعليميًا لمن هم أصغر سناً، اسمه "Learn from Paradise".

ويتضمن البرنامج دروسًا عن طبخ الأطباق المكسيكية الكلاسيكية، وتقاليد شعب "Huichol" الأصلي.

وفي الساحل الشرقي، أطلق منتجع "Marriott Cancun" محادثات "N.E.D"، وهي مبادرة تهدف إلى التركيز على الطبيعة، والتعليم، والاكتشاف.

فرص في الولايات المتحدة

فندق "ريتز كارلتون"، بجزيرة أميليا، في فلوريدا.

وترحب الفنادق الفاخرة في الولايات المتحدة أيضًا بالعائلات الغنية التي ترغب في تغيير المشهد.

ويستغل فندق "ريتز كارلتون" في جزيرة "أميليا" في فلوريدا من بيئته الغنية لتقديم رحلة ميدانية إيكولوجية.

ويركز البرنامج، الذي يستغرق 4 ليال، على دراسات علوم الأرض.

ويمكن للطلبة المشاركة في دروس تفاعلية، مثل استكشاف الكثبان الرملية ورحلات القوارب لأخذ العينات ودراسة أنظمة المياه والتحليل المجهري للمحيط الحيوي الساحلي.

التعلم عن بعد على المدى الطويل

وبالنسبة إلى العائلات التي لا يُعد المال مشكلة كبيرة لها، فلا قيود لديهم عندما يأتي الأمر للتكلفة ومدة الإقامة أيضًا.

وقال مستشار السفر من "Protravel International"، جوش أليكساندر: "كانت طلبات بعض عملائي تبدأ من 1 سبتمبر/أيلول إلى فترة عطلة عيد الميلاد".

ولكن، ماذا لو استمر التعليم عن بعد حتى 2021؟ وقال أليكساندر: "لدي العديد من العملاء الذين يبحثون عن فنادق تمنح الوصول للتزلج".