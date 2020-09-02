دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مساحات ملساء الشكل تتخللها بقع خضراء مورقة. هذا ما ستراه عند النظر إلى قرية غيّه السعودية من الجو.

وتحتضن المملكة العربية السعودية العديد من القرى المثيرة للاهتمام، مثل القرى المعلقة التي تتواجد في شمال عسير، إلى قرية ذي عين التراثية في منطقة الباحة التي تتميز بجمال طريقة بنائها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وأما قرية غيّه في منطقة عسير، فهي قرية أخرى من شأنها أن تخطف أنفاسك.

تُعد قرية غيّه في المملكة العربية السعودية قرية أثرية فريدة.

قرية تجلس على حمم بركانية متحجرة

بُنيت قرية غيّه على حمم بركانية متحجرة.

ويهتم المصور السعودي حسن الحريصي على إبراز الزوايا المميزة التي تحتضنها بلاده، وشجعه ذلك على توثيق قرية غيّه التي تقع على جبل تهوي.

وإذا كنت تظن أن زيارة القرية تجربة مميزة، فمن شأن هذا الفيديو الجوي الذي التقطه الحريصي أن يُظهر لك أيضاً الصورة الشاملة لجمال التشكيلات الصخرية التي تجلس عليها القرية.

وعند حديثه عن القرية مع موقع CNN بالعربية، قال المصور إنها عبارة عن "عدة منازل متقاربة في قلب جبل بركاني يتميز بطبيعة صعبة".

وأضاف المصور أن سكان جنوب السعودية وظفوا مزايا هذه المنطقة لصالحهم، فهي تُعد "قرية محصنة"، وفقاً لتعبيره.

وبُنيت هذه القرية فوق حمم بركانية متحجرة بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة خارجية المملكة العربية السعودية عبر "تويتر".

ويصل ارتفاع هذه القرية الأثرية، التي تعانق الضباب، إلى أكثر من 700 متر، وفقاً للوزارة.

ومثلما توحي به منظر الصخور الملساء فيها، أكد السعودي أن رحلة الوصول إلى غيّه تتخللها بعض المخاطر.

ولذلك، يجب توخي الحذر عند التسلق وبذل الجهد البدني في الطريق إليها بسبب صخورها الملساء ذات الارتفاعات الشاهقة.

وقد تكون صعوبة الوصول إليها هي ما جعلت القرية بهذه الدرجة من الجمال، وبعيدة عن الناس، وفقاً لما قاله الحريصي.

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وزار المصور القرية عدة مرات في السابق، ووثق تفاصيلها في عام 2019.

ومن المواقع التي وثقها المصور في السعودية أيضاً هي جبال القهر وتكويناتها الصخرية غريبة الشكل، كما أنه أدهش مستخدمي التواصل الاجتماعي في بداية عام 2020 عن طريق مقطع فيديو يُظهر موجة من الغيوم التي تتحرك بانسياب فوق قمم المملكة.