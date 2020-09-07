وقف بحوض مليء بالجليد بسروال سباحة فقط..ما سبب ما فعله هذا الرجل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضى رجل نمساوي أكثر من ساعتين في حوض مليء بمكعبات الثلج السبت بهدف تسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

وكان جوزيف كوبيرل، الذي كان يرتدي سروال سباحة فقط، مغموراً إلى كتفيه بـ1،800 كيلوجرام من الجليد في الساحة الرئيسية لبلدة ميلك النمساوية غرب فيينا.

قضى جوزيف كوبيرل أكثر من ساعتين في حوض مليء بمكعبات الثلج.

وكان كوبيرل يهدف إلى تسجيل رقم قياسي جديد لأطول مدة للتلامس الجسدي الكامل مع الجليد.

ولا يأمل كوبيرل بتسجيل رقم قياسي عالمي جديد فقط، بل يرغب أيضاَ في التغلب على المدة التي سجلها بنفسه.

تشجع كوبيرل على خوض التحدي لزيادة الوعي بشأن تغير المناخ.

ويحمل الصيني سونغهاو جين لقب موسوعة "غينيس" الرسمي، ووصلت المدة التي بقي فيها في الجليد ساعة واحدة، و53 دقيقة، و10 ثواني في عام 2014.

ومع ذلك، قال كوبيرل لـCNN إنه نجح في تحمل البقاء في الجليد لمدة ساعتين و8 دقائق العام الماضي، خلال محاولة له في فيينا.

وقف النمساوي في الحوض لمدة ساعتين، و30 دقيقة، و57 ثانية.

وقال كوبيرل: "كان دافعي هو تجاوز حدودي، والإشارة إلى تغير المناخ في الوقت ذاته. وبما أنني أتدرب بكثرة في مناطق جبال الألب المرتفعة، أريد زيادة الوعي بشأن ذوبان الأنهار الجليدية".

وأشار النمساوي، الذي يبلغ من العمر 43 عاماً، لـCNN إنه تمكن هذه المرة من الاستمرار لمدة ساعتين، و30 دقيقة، و53 ثانية.

وقال كوبيرل إن تجربته لم تكن مزعجة، وشرح قائلاً: "في البداية، سحقت قطع الثلج إحدى أصابع قدمي"، ثم أضاف: "بعد ذوبانها، سار كل شيء وفقاً للخطة".

ويأمل كوبيرل محاولة دفع الرقم القياسي لحدود أبعد في العام المقبل إذا تمكن من العثور على موقع مناسب للتحدي، بحسب ما ذكره لـCNN.

وقال النمساوي: "أظن أن 3 ساعات ستكون ممكنة بالتأكيد".