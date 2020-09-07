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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزين مشاهد لحيوانات الأبسوم، والرئيسيات، والبيئات المختفية أولى الصور التي نشرتها مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020.

ونشر المنظمون الثلاثاء العديد من الصور المُشاد بها، والتي اختارها الحكام لتشكيل معرض من المقرر أن يُفتتح في 16 أكتوبر/تشرين الأول في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

ووصل عدد الصور إلى 68 صورة.

صورة لحيواني أبوسوم في منتزه للعطلات في أستراليا الغربية.

ويعرض حفل الجوائز أفضل الصور في مجال التصوير الفوتوغرافي والتصوير الصحفي، وفقاً لبيان صحفي.

التقط مراهق هذه الصورة التي تُظهر واحدة من الرئيسيات المهددة بالانقراض.

وقام أرشديب سينغ، الذي يبلغ عمره 13 عاماً، بتوثيق إحدى الرئيسيات المهددة بالانقراض بشدة، وهو حيوان يُدعى "douc".

شجرة وحيدة تقف في وجه حريق في البرازيل.

وتُظهر صورة أخرى التقطها تشارلي هاميلتون جيمس شجرة وحيدة تقف أمام خلفية تتكون من غابة تحترق.

ويسلط المشهد الضوء على تدمير غابات الأمازون المطيرة.

طيور جبلية في أعالي جبال الألب السويسرية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز، والذين تم اختيارهم من بين حوالي 50 ألف مشاركة، في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيُقام حفل توزيع الجوائز بشكل افتراضي في متحف التاريخ الطبيعي.

دب بني يصطاد سمكة سلمون في حديقة "كاتماي" الوطنية في ألاسكا.

وسيساهم الفائزون بـ32 صورة إضافية للمعرض، وبذلك، سيصل إجمالي الصور المعروضة إلى 100 صورة.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم، روز كيدمان كوكس، في بيان إن المشاركين ينحدرون من 25 دولة مختلفة، وهناك صور بارزة من المصورين الشباب.

سنجاب أحمر يهرب من زوج من البوم في جزيرة هوكايدو اليابانية.

وقال عضو لجنة التحكيم والمدير التنفيذي للعلوم في متحف التاريخ الطبيعي، تيم ليتلوود، إن المسابقة تشتهر بجذبها أفضل المصورين والخبراء في مجال الطبيعة في العالم.

ومع ذلك، أوضح ليتلوود أنه "لم يكن هناك وقت أكثر أهمية للجماهير حول العالم للتفاعل مجدداً مع العالم الطبيعي".

ثعلب صغير يحمل فأر بني نافق.

ووصف ليتلوود المعرض بأنه "ملهم واستفزازي".

وإلى جانب المعرض في متحف التاريخ الطبيعي، ستنطلق الصور في جولة في المملكة المتحدة والعالم، وفقاً للبيان الصحفي.