دب يصطاد سمكة سلمون وسنجاب يهرب من زوج من البوم..الكشف عن الصور الأولى من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

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الكشف عن الصور الأولى من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزين مشاهد لحيوانات الأبسوم، والرئيسيات، والبيئات المختفية أولى الصور التي نشرتها مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020.

ونشر المنظمون الثلاثاء العديد من الصور المُشاد بها، والتي اختارها الحكام لتشكيل معرض من المقرر أن يُفتتح في 16 أكتوبر/تشرين الأول في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

ووصل عدد الصور إلى 68 صورة.

الكشف عن الصور الأولى من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

صورة لحيواني أبوسوم في منتزه للعطلات في أستراليا الغربية.

ويعرض حفل الجوائز أفضل الصور في مجال التصوير الفوتوغرافي والتصوير الصحفي، وفقاً لبيان صحفي.

الكشف عن الصور الأولى من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

التقط مراهق هذه الصورة التي تُظهر واحدة من الرئيسيات المهددة بالانقراض.

وقام أرشديب سينغ، الذي يبلغ عمره 13 عاماً، بتوثيق إحدى الرئيسيات المهددة بالانقراض بشدة، وهو حيوان يُدعى "douc".

الكشف عن الصور الأولى من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

شجرة وحيدة تقف في وجه حريق في البرازيل.

وتُظهر صورة أخرى التقطها تشارلي هاميلتون جيمس شجرة وحيدة تقف أمام خلفية تتكون من غابة تحترق.

ويسلط المشهد الضوء على تدمير غابات الأمازون المطيرة.

الكشف عن الصور الأولى من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

طيور جبلية في أعالي جبال الألب السويسرية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز، والذين تم اختيارهم من بين حوالي 50 ألف مشاركة، في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيُقام حفل توزيع الجوائز بشكل افتراضي في متحف التاريخ الطبيعي.

الكشف عن الصور الأولى من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

دب بني يصطاد سمكة سلمون في حديقة "كاتماي" الوطنية في ألاسكا.

وسيساهم الفائزون بـ32 صورة إضافية للمعرض، وبذلك، سيصل إجمالي الصور المعروضة إلى 100 صورة.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم، روز كيدمان كوكس، في بيان إن المشاركين ينحدرون من 25 دولة مختلفة، وهناك صور بارزة من المصورين الشباب.

الكشف عن الصور الأولى من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

سنجاب أحمر يهرب من زوج من البوم في جزيرة هوكايدو اليابانية.

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وقال عضو لجنة التحكيم والمدير التنفيذي للعلوم في متحف التاريخ الطبيعي، تيم ليتلوود، إن المسابقة تشتهر بجذبها أفضل المصورين والخبراء في مجال الطبيعة في العالم.

ومع ذلك، أوضح ليتلوود أنه "لم يكن هناك وقت أكثر أهمية للجماهير حول العالم للتفاعل مجدداً مع العالم الطبيعي".

الكشف عن الصور الأولى من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2020

ثعلب صغير يحمل فأر بني نافق.

ووصف ليتلوود المعرض بأنه "ملهم واستفزازي".

وإلى جانب المعرض في متحف التاريخ الطبيعي، ستنطلق الصور في جولة في المملكة المتحدة والعالم، وفقاً للبيان الصحفي.

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