يمنية تُنجب مولودة على متن طائرة "مصر للطيران"..وهذه الهدية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أهدت شركة "مصر للطيران" تذكرة سفر مجانية مدى الحياة لمولودة راكبة يمنية، أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلتها المتجهة من القاهرة إلى لندن.

واضطرت رحلة "مصر للطيران" إلى الهبوط اضطرارياً في مدينة ميونيخ الألمانية، خلال رحلتها المتجه إلى لندن، عندما شعرت راكبة يمنية بآلام الولادة.

هنيء الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران الراكبة هيام نصر ناجي دعبان يمنية الجنسية علي سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدي الحياة والتي أنجبتها علي متن الطائرة أثناء رحلة مصرللطيران المتجهة أمس من القاهرة إلي لندن. https://t.co/WDLsBFePDW

وبحسب البيان الصادر عن الحساب الرسمي لشركة "مصر للطيران" عبر موقع "تويتر"، هنأ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار رشدي زكريا، الراكبة هيام نصر ناجي دعبان، يمنية الجنسية على سلامتها، ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة، بعدما أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة أمس من القاهرة إلي لندن.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار عمرو أبو العينين: "من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالاً مع أسرتها بهذه المناسبة وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونخ"، وفقاً للبيان.

وقدم أبو العينين الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الاحترافي مع هذه الحالة والظرف الاستثنائي، بحسب البيان.

وكان قائد طائرة الرحلة رقم "MS777"، التابعة لشركة "مصر للطيران"، المتجهة من القاهرة إلى لندن، أمس الأربعاء، قرر الهبوط إضطرارياً في ميونخ، عندما تلقى بلاغاً من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع، وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية، فطلب إذناً بالهبوط الإضطرارى، ولكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة في مطار ميونخ، بحسب البيان.