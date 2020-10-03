جزر المالديف ستصبح أول دولة بالعالم تقدم برنامج ولاء للمسافرين

نشر السبت ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2020

ادخلوا أحد أفخم منتجعات جزر المالديف.. حيث الأحذية والأخبار ممنوعة!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قريباً، لن تقتصر برامج ولاء المسافرين على الفنادق وشركات الطيران فقط، فمن المقرر أن تصبح جزر المالديف أول دولة في العالم تقدم برنامج ولاء خاص بالضيافة.

وقيل أن برنامج "Maldives Border Miles" سيتكون من 3 مستويات، وهي "Abaarana" (ذهبية)، و"Antara" (فضية)، و"Aida" (برونزية).

وتأتي هذه الأسماء من اللغة المحلية الرئيسية لهذه الجزر التي تقع في المحيط الهندي، وهي "Divehi".

وأصدر حساب "Maldives Immigration"، وهو حساب "تويتر" رسمي تديره الحكومة، إعلاناً في 28 سبتمبر/أيلول ذكر فيه أن "Maldives Border Miles" عبارة عن "برنامج ولاء يتكون من 3 مستويات للسياح. وسيكسب السياح نقاطاً بناءً على عدد الزيارات، ومدة الإقامة. وستُمنح نقاط إضافية للزيارات للاحتفال بمناسبات خاصة".

ولكن، كيف سيستجيب المسافرون لهذه المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها؟

وسيعتمد ذلك على حالة السفر العالمي بعد جائحة "كوفيد-19".

وكانت جزر المالديف، والتي يعتمد اقتصادها على قطاعي السياحة والضيافة بشكل كبير، من أوائل دول آسيا التي أعادت فتح حدودها، وبدأ الزوار بالعودة ببطء في يوليو/تموز.

ويعتقد خبير في قطاع السفر أنه قد تكون لهذه الفكرة إمكانات طويلة الأجل.

وقال مؤسس شركة "Scott's Cheap Flights"، سكوت كيز لـCNN إنه قد يكون هذا البرنامج الأكثر ابتكاراً من قِبَل مجلس سياحة أي بلد منذ برنلمج التوقف المجاني في الطريق إلى أوروبا الخاصة بأيسلندا (free stopover en route to Europe).

وقال كيز: "تركز معظم مجالس السياحة فقط على الحملات الإعلانية الجذابة.. ولكن هذه الحملة من جزر المالديف جديدة وفريدة من نوعها".

وقال ممثل لمجلس السياحة الوطني في جزر المالديف CNN إنه سيتم تطبيق البرنامج في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.

وليس من الواضح إلى الآن أنواع الامتيازات التي سيحصل عليها المسافرون من هذه المستويات الثلاث، وكيف سيتم تجميع النقاط.

ولا تُعد جزر المالديف الوجهة الوحيدة التي لجأت إلى الابتكار في ظل أزمة جائحة كورونا العالمية.

وعلى سبيل المثال، تُقدم جزر أنجيلا، وبربادوس، وأروبا الكاريبية تأشيرات ممتدة للأشخاص الذين يبحثون عن مكان أجمل للعمل عن بعد.