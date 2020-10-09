سنغافورة تقدم رحلات بحرية لمحبي السفر لكنها ليست إلى أي مكان

كعكة الجزر لا تحتوي على جزر في سنغافورة والبديل اللفت الأبيض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثر فيروس كورونا المستجد على قطاع الطيران بشكل كبير، ما ترك العديد من الأشخاص في حالة اشتياق لتحضيرات وأجواء السفر.

واليوم، تعود الرحلات بشكل تدريجي إلى حالتها الطبيعية، ولكن بعضها لا يأخذك إلى أي مكان، كجزء من تدابير السلامة في قطاع السفر، وسط تفشي الوباء.

أعلنت سنغافورة أنها ستطلق رحلات بحرية ممتعة، لا تزور فعلياً أي موانئ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأبرم مجلس السياحة الوطني شراكة مع اثنين من خطوط الرحلات البحرية للقيام برحلاتهم الأولية، وهما "Genting Cruise Lines' World Dream" و"Royal Caribbean International's Quantum of the Seas".

ومن الجدير بالذكر أن هذه الرحلة ستكون مختلفة تماماً عن تجربتك البحرية المعتادة.

واستجابة لبروتوكولات النظافة، ستغادر السفن وتعود إلى المكان نفسه، كما أنها لن تعمل بأكثر من 50٪ من طاقتها الاستيعابية، وهي مخصصة لسكان سنغافورة فقط.

يقول كيث تان، وهو الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة بسنغافورة، في بيان: "يعتبر قائد الرحلة البحرية هذا فرصة ثمينة لمشغلي الرحلات البحرية، بغية إعادة اختراع تجربة الرحلات البحرية بأكملها، واستعادة ثقة الركاب".

وستتبع هذه السفن إرشادات صارمة، كانخفاض حمولة الركاب، وتقديم نتائج اختبار كوفيد-19 قبل الصعود على متن الرحلة.

وسيتم تدوير الهواء النقي باستمرار عبر السفينة، وسيتعين على المسافرين ارتداء كماماتهم، أثناء تواجدهم خارج غرفهم الفاخرة.

وستنطبق بعض الإرشادات الصارمة أيضاً على الأشخاص الذين سيعملون على متن الرحلة. سيتعين على جميع أفراد الطاقم تطبيق العزلة في بلدانهم، والخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مع إجراء اختبارات منظمة.

وستبدأ أول رحلة بحرية، عبر "World Dream"، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما ستبحر "Quantum of the Seas" في ديسمبر/ كانون الأول.