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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام أكاديمي بريطاني بانتقاد وجبة خفيفة هندية على الإنترنت.

وتُعد وجبة "إدلي" عبارة عن كعكة هشة مصنوعة من الأرز من جنوب الهند، ويقدرها العديد من الأشخاص حول العالم باعتبارها وجبة تُشعرهم بالراحة.

قام مؤرخ بريطاني يُدعى إدوارد أندرسون بانتقاد وجبة خفيفة هندية محبوبة تُدعى "إدلي". Credit: shutterstock

ومع ذلك، عندما وصف المؤرخ البريطاني إدوارد جونسون الوجبة الخفيفة بأنها "مملة"، من المؤكد أنه لم يتوقع أنه سيتصدر الأخبار الوطنية في الهند.

وكان أندرسون يجيب على تغريدة من خدمة توصيل الطعام الهندية "Zomato"، والتي سألت: "ما هو الطبق الذي لا يمكنك أبداً فهم سبب حب الناس له جداً؟".

وأجاب أندرسون قائلاً إن "إدلي من أكثر الأشياء مللاً في العالم".

وبهذه الطريقة، وُلد انشقاق.

Idli are the most boring things in the world. https://t.co/2RgHm6zpm4

ولجأ العديد من الهنود إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن طبقهم المحبوب، وقال البعض إنه الطبق الذي وحد جنوب الهند.

وشكك الآخرون برأي أندرسون، إذ إنه قادم من رجل ينحدر من بلدٍ يحب الفاصوليا المطبوخة.

واتفق بعض المستخدمين مع أندرسون، بيما كان البعض الآخر في حيرة عن سبب تداول الموضوع بكثرة في المقام الأول.

وإلى جانب ذلك، تدخل عضو البرلمان الهندي ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، شاشي ثارور، لإبداء رأيه، وذلك بعد أن أشار ابنه إلى الموقف.

Yes, my son, there are some who are truly challenged in this world. Civilisation is hard to acquire: the taste & refinement to appreciate idlis, enjoy cricket, or watch ottamthullal is not given to every mortal. Take pity on this poor man, for he may never know what Life can be. https://t.co/M0rEfAU3V3

وأجاب ثارور قائلاً: "نعم يا ابني، هناك بعض الأشخاص الذين يواجهون التحديات حقاً في هذا العالم. ومن الصعب اكتساب الحضارة.. اشفق على هذا الرجل المسكين، إذ أنه قد لا يعرف أبداً ما يمكن أن تكون عليه الحياة".

ولم يكتف السياسي بذلك، إذ أنه قدم بعض النصائح عن كيفية تناول الطبق، وأوصى ثارور يتناول الطبق مع صلصة جوز الهند، وتزيينه مع بذور الخردل على سبيل المثال.

وأكد ثارور: "إذا تم تخمير خليط إدلي بشكل صحيح، فهو أقرب شيء إلى الجنة على هذه الأرض!".

وقال أندرسون، وهو محاضر تاريخ في جامعة "نورثمبريا" في شمال إنجلترا، لـCNN: "أعلم أن الأشخاص يمكن أن يكونوا شغوفين حقاً عن أطعمتهم المفضلة، ولكن كان هذا أكثر بقليل عما توقعته! أعتقد أن الفضل لجعل الأمور تخرج عن السيطرة يعود جزئياً إلى شاشي ثارور وهو يدافع وببسالة عن طعام منطقته!".

وأكد أندرسون: "الطعام يعني الكثير للأشخاص على المستوى العاطفي والثقافي، كما أنني أحب طعامي وأحترم هذا كثيراً".

ومع ذلك، حتى بعد تلقي هذه الإرشادات حول كيفية تناول هذه الوجبة، إلا أن أندرسون ظل غير مقتنعاً، فقال: "في ظل ردود الفعل، طلبت الأمس بعض من كعكات إدلي من مطعم جنوب هندي محلي في نيوكاسل، ولكن ظل رأي كما هو".

وقال أندرسون إنه مغرم بالمطبخ الهندي الجنوبي، وهو المكان الذي تنحدر منه عائلة زوجته، وهو يحب بشكل خاص تناول طبق "سمك مولي" التي تحضره حماته، كما أنه يستمتع بأطباق عديدة أخرى مثل "konju roast"، و"appam"، و"ishtew".

وقال أندرسون: "عندما يتوفر كل هذا، لماذا تضيع وقتك في تناول الإدلي؟!".